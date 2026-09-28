Больше всего сведений о Дикой Бабе сохранилось в традициях украинских Карпат. Исследователи отмечают, что у этого образа не было единого четкого описания: на Гуцульщине ее представляли опасным существом, а на Бойковщине отношение к ней могло быть совершенно иным. Поэтому Дикую Бабу правильно воспринимать как локальный мифологический образ, который в разных общинах приобретал свои собственные черты.

Как представляли Дикую Бабу гуцулы

В одном из описаний гуцульской традиции Дикая Баба предстает в образе высокой худой женщины с длинными волосами. Ее могли представлять среди растительности – в частности, в кукурузе, а встреча с ней считалась опасной. Ей приписывали способность лишить ребенка жизни железным макогоном или защекотать человека до смерти. Именно Дикой Бабой наши предки пугали детей. Однако такие представления о Дикой Бабе не распространялись на всю страну.

На Бойковщине Дикую Бабу пытались поймать

Особенно интересна бойковская традиция. Здесь Дикая Баба могла представать не как безусловно враждебное существо. В этнографических материалах зафиксировано поверье, что тому, кто поймает ее в поле, она может подчиниться и стать хозяину верной наемницей.



Кем в украинской мифологии была Дикая Баба / Magnific

Дикая Баба – не Перелесница

В некоторых этнографических записях Дикую Бабу упоминают наряду с другими женскими персонажами народной демонологии. В частности, исследователи обращали внимание на попытки отождествлять ее с литавицей или перелесницей – мифологическим существом, которое в народных верованиях представляли как сверхъестественную женщину, связанную с ночными встречами и соблазнением мужчин.

Поэтому Дикую Бабу следует рассматривать как отдельный локальный образ, а не как другое название уже известного персонажа. Ее особенность заключается именно в том, что в разных местностях она могла быть совершенно разной: на Гуцульщине – опасным существом из леса или поля, а на Бойковщине – персонажем, которого, по поверьям, даже можно было поймать и взять на работу в качестве наймычки.

Пожалуй, именно эта противоречивость и делает ее интересной. Дикая Баба могла пугать детей железным макогоном, прятаться среди растений в поле, а в другой местности – уже не быть такой страшной, как можно было бы ожидать от персонажа из народной демонологии.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, кто такой перелесник и почему одиноким женщинам в древности нужно было держаться от него подальше.