Найбільше відомостей про Дику Бабу збереглося в традиції українських Карпат. Дослідники зауважують, що цей образ не мав одного чіткого опису: на Гуцульщині її уявляли небезпечною істотою, а на Бойківщині ставлення до неї могло бути зовсім іншим. Тому Дику Бабу правильно сприймати як локальний міфологічний образ, який у різних громадах набував власних рис.

Як Дику Бабу уявляли на Гуцульщині

В одному з описів гуцульської традиції Дика Баба постає як висока худа жінка з довгим волоссям. Її могли уявляти серед рослинності – зокрема в кукурудзі, а зустріч із нею вважалася небезпечною. Їй приписували здатність позбавити дитину життя залізним макогоном або залоскотати людину до смерті. Саме Дикою Бабою наші предки лякали дітей. Проте такі уявлення про Дику Бабу не розповсюджувалися на всю країну.

На Бойківщині Дику Бабу намагалися спіймати

Особливо цікавою є бойківська традиція. Тут Дика Баба могла поставати не як безумовно ворожа істота. В етнографічних матеріалах зафіксовано повір’я, що того, хто зловить її в полі, вона може слухатися і стати господареві вірною наймичкою.



Ким в українській міфології була Дика Баба / Magnific

Дика Баба – не Перелесниця

У деяких етнографічних записах Дику Бабу згадують поруч з іншими жіночими персонажами народної демонології. Зокрема, дослідники звертали увагу на спроби ототожнювати її з літавицею чи перелесницею – міфологічною істотою, яку в народних віруваннях уявляли як надприродну жінку, пов’язану з нічними зустрічами та спокусою чоловіків.

Тому Дику Бабу варто розглядати як окремий локальний образ, а не як іншу назву вже відомого персонажа. Її особливість саме в тому, що в різних місцевостях вона могла бути зовсім різною: на Гуцульщині – небезпечною істотою з лісу чи поля, а на Бойківщині – персонажем, якого, за повір’ям, навіть можна було спіймати й зробити наймичкою.

Мабуть, саме ця суперечливість і робить її цікавою. Дика Баба могла лякати дітей залізним макогоном, ховатися серед рослин у полі, а в іншій місцевості – вже не бути такою страшною, як можна було б очікувати від персонажа з народної демонології.

До речі, раніше ми вже розповідали, хто такий перелесник і чому самотнім жінкам в давнину треба було триматися від нього подалі.