Отец Алексей убежден, что забота о своей внешности ни в коем случае не противоречит вере. Об этом он рассказал в своем тиктоке.

Можно ли христианке делать бьюти-процедуры

Женщины могут спокойно делать маникюр, окрашивать волосы, обновлять прически или даже наращивать ресницы. В красоте, как подчеркнул священник ПЦУ Алексей Филюк, нет никакого греха. Более того, соблюдение личной гигиены и опрятный вид он считает вполне естественной потребностью каждого человека.

Главный критерий, по словам священнослужителя, заключается в чувстве меры. Он в шутку предостерегает женщин от нанесения "четырех слоев краски на лицо" или от отращивания ногтей такой формы и длины, которыми "можно разорвать медведя". Чрезмерность вредит в любой сфере человеческой жизни – как в употреблении пищи, так и в макияже.

Священник подчеркнул: если аккуратный уход придает женщине эстетичности, он не мешает ей ходить в храм, искренне молиться, прославлять Господа и стремиться к спасению души. Церковь не требует от женщин полного отказа от радостей ухоженности. Наоборот, отец Алексей призвал девушек заботиться о себе, выглядеть красивыми, изящными и здоровыми, сохраняя при этом чистоту сердца и здравый смысл.

Ранее Алексей Филюк рассказывал, можно ли христианам поздравлять людей с 40-летием.