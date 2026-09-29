Отець Олексій переконаний, що турбота про власну зовнішність аж ніяк не суперечить вірі. Це він розповів у своєму тіктоці.

Чи можна християнці робити б'юті-процедури

Жінки можуть спокійно робити манікюр, фарбувати волосся, освіжати стрижки чи навіть нарощувати вії. У красі, як наголосив священник ПЦУ Олексій Філюк, немає жодного гріха. Ба більше, дотримання особистої гігієни та охайний вигляд він вважає цілком природною потребою кожної людини.

Головний критерій, за словами священнослужителя, полягає в почутті міри. Він жартома застерігає жінок від нанесення "чотирьох кельм фарби на обличчя" чи відрощування нігтів такої форми та довжини, якими "можна роздерти ведмедя". Надмірність шкодить у будь-якій сфері людського життя – як у споживанні їжі, так і в макіяжі.

Священник підкреслив, якщо акуратний догляд додає жінці естетичності, він не заважає їй ходити до храму, щиро молитися, прославляти Господа та прагнути спасіння душі. Церква не вимагає від жінок повної відмови від радощів доглянутості. Навпаки, отець Олексій заклик дівчат дбати про себе, виглядати красивими, витонченими та здоровими, зберігаючи водночас чистоту серця та здоровий глузд.

Раніше Олексій Філюк розповідав, чи можна християнам вітати людей з 40-річчям.