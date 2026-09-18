В своем инстаграме он объяснил, считает ли церковь фотографирование у икон грехом.

Можно ли фотографироваться на фоне икон

По словам священника ПЦУ Алексея Филюка, современная молодежь часто приходит в храм и стремится запечатлеть особый момент на камеру телефона. Девушки и парни делают снимки на память, встают рядом со святынями и выкладывают фотографии в соцсети.

Отец Алексей подчеркнул, что в искреннем желании сделать фото нет никакого греха. Если человек зашел в храм с чистым сердцем, помолился и решил сделать снимок на память, церковь этого не запрещает и не осуждает. У каждого поколения есть свои привычки: например, пожилые прихожане обычно просто молятся, а молодое поколение пользуется гаджетами, и это вполне естественная часть нашей современной жизни.

Впрочем, христианам следует быть особенно осторожными с древними, раритетными образами и ценными музейными экспонатами, входящими в наследие ЮНЕСКО. Постоянные яркие вспышки фотоаппаратов способны повредить тонкий слой краски и постепенно разрушить хрупкие шедевры иконописи, созданные мастерами столетия назад.

Рядом с такими реликвиями фотографироваться со вспышкой не стоит из практических соображений защиты искусства, а не из-за религиозных табу. Во всех остальных случаях искреннее селфи на память о посещении святыни остается абсолютно нормальным и допустимым делом.

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