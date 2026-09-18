У своєму інстаграмі він пояснив, чи вважає церква фотографування біля ікон гріхом.

Чи можна фотографуватися на тлі ікон

За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, сучасна молодь часто приходить до храму та прагне зафіксувати особливий момент на камеру телефона. Дівчата й хлопці роблять світлини на пам'ять, стають поруч зі святинями та викладають фотографії у соцмережі.

Отець Олексій наголосив, що ніякого гріха у щирому бажанні зробити фото немає. Якщо людина зайшла до храму з чистим серцем, помолилася і вирішила зробити знімок на згадку, церква цього не забороняє та не засуджує. Кожне покоління має власні звички, наприклад, старші парафіяни зазвичай просто моляться, а молоде покоління використовує ґаджети, і це цілком природна частина нашого сьогодення.

Втім, християнам слід бути особливо обережними зі старовинними, раритетними образами і цінними музейними експонатами зі спадщини ЮНЕСКО. Постійні яскраві спалахи фотокамер здатні нашкодити делікатному шару фарби та поступово зруйнувати крихкі шедеври іконопису, які майстри створили століття тому.

Біля таких реліквій фотографуватися зі спалахом не варто з практичних міркувань захисту мистецтва, а не через релігійні табу. В усіх інших випадках щире селфі на згадку про відвідини святині залишається абсолютно нормальною та дозволеною справою.

Днями наша редакція розповідала, чи можна християнам грати в карти.