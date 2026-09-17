24 Канал подготовилподборку поздравлений с Днем ангела Любови – сдержанных, теплых и уместных для родных, близких и знакомых.

С Днем ангела Любви стихи на украинском языке

***

Вітаю тебе, квіточко, з Днем Ангела Любові,
Нехай в житті відкриються і горизонти нові,
І здійсняться всі мрії, таємні сподівання,
А в серденьку твоєму хай панує кохання!

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Сьогодні настали іменини
У Люби, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Хай нашу Любов, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

Любочко мила, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!

Поздравление с Днем ангела Любови своими словами

  • С днем ангела, Любочка! Пусть твое имя всегда будет тебе опорой, а сердце наполнится любовью. Тепла тебе и мира.
  • Поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель оберегает тебя от всего плохого, а рядом всегда будут люди, которые ценят твою доброту. Счастья тебе, настоящего и простого.
  • С днем ангела! Желаю, чтобы каждый день дарил тебе повод для улыбки, а в доме всегда царили уют и согласие. С праздником.
  • Поздравляю тебя, Любовь, с праздником! Пусть Господь хранит тебя и твою семью, а сердце остается таким же теплым, как и сейчас. Мира и радости тебе.
  • С именинами! Пусть твое имя и впредь вдохновляет тебя любить и быть любимой. Счастья, здоровья и душевного покоя на каждый день.

Поздравления с Днем ангела Любови: картинки


С Днем ангела Любви / Коллаж 24 Канала


Картинки с Днем ангела Любви / Коллаж 24 Канала


Поздравления с Днем ангела Любви – картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала


Открытки ко Дню ангела Любви / Коллаж 24 Канала

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