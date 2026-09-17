24 Канал подготовилподборку поздравлений с Днем ангела Любови – сдержанных, теплых и уместных для родных, близких и знакомых.
С Днем ангела Любви стихи на украинском языке
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Вітаю тебе, квіточко, з Днем Ангела Любові,
Нехай в житті відкриються і горизонти нові,
І здійсняться всі мрії, таємні сподівання,
А в серденьку твоєму хай панує кохання!
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Сьогодні настали іменини
У Люби, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
Хай нашу Любов, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Любочко мила, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
Поздравление с Днем ангела Любови своими словами
- С днем ангела, Любочка! Пусть твое имя всегда будет тебе опорой, а сердце наполнится любовью. Тепла тебе и мира.
- Поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель оберегает тебя от всего плохого, а рядом всегда будут люди, которые ценят твою доброту. Счастья тебе, настоящего и простого.
- С днем ангела! Желаю, чтобы каждый день дарил тебе повод для улыбки, а в доме всегда царили уют и согласие. С праздником.
- Поздравляю тебя, Любовь, с праздником! Пусть Господь хранит тебя и твою семью, а сердце остается таким же теплым, как и сейчас. Мира и радости тебе.
- С именинами! Пусть твое имя и впредь вдохновляет тебя любить и быть любимой. Счастья, здоровья и душевного покоя на каждый день.
Поздравления с Днем ангела Любови: картинки
С Днем ангела Любви / Коллаж 24 Канала
Картинки с Днем ангела Любви / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Любви – картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала
Открытки ко Дню ангела Любви / Коллаж 24 Канала
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