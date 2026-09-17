24 Канал подготовилподборку поздравлений с Днем ангела Любови – сдержанных, теплых и уместных для родных, близких и знакомых.

С Днем ангела Любви стихи на украинском языке

***

Вітаю тебе, квіточко, з Днем Ангела Любові,

Нехай в житті відкриються і горизонти нові,

І здійсняться всі мрії, таємні сподівання,

А в серденьку твоєму хай панує кохання!

***

Сьогодні настали іменини

У Люби, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Хай нашу Любов, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Любочко мила, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

Поздравление с Днем ангела Любови своими словами

С днем ангела, Любочка! Пусть твое имя всегда будет тебе опорой, а сердце наполнится любовью. Тепла тебе и мира.

Поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель оберегает тебя от всего плохого, а рядом всегда будут люди, которые ценят твою доброту. Счастья тебе, настоящего и простого.

С днем ангела! Желаю, чтобы каждый день дарил тебе повод для улыбки, а в доме всегда царили уют и согласие. С праздником.

Поздравляю тебя, Любовь, с праздником! Пусть Господь хранит тебя и твою семью, а сердце остается таким же теплым, как и сейчас. Мира и радости тебе.

С именинами! Пусть твое имя и впредь вдохновляет тебя любить и быть любимой. Счастья, здоровья и душевного покоя на каждый день.

Поздравления с Днем ангела Любови: картинки



С Днем ангела Любви / Коллаж 24 Канала





Картинки с Днем ангела Любви / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем ангела Любви – картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала





Открытки ко Дню ангела Любви / Коллаж 24 Канала



И вот еще одна подборка поздравлений с днем ангела Любви. Это чтобы точно хватило всем твоим знакомым

