24 Канал підготував добірку привітань з Днем ангела Любові – стриманих, теплих і доречних для рідних, близьких та знайомих.
З Днем ангела Любові вірші українською
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Вітаю тебе, квіточко, з Днем Ангела Любові,
Нехай в житті відкриються і горизонти нові,
І здійсняться всі мрії, таємні сподівання,
А в серденьку твоєму хай панує кохання!
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Сьогодні настали іменини
У Люби, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
Хай нашу Любов, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Любочко мила, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
Привітання з Днем ангела Любові своїми словами
- З днем ангела, Любочко! Хай твоє ім'я завжди буде тобі опорою, а серце хай наповниься любов’ю. Тепла тобі і миру.
- Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець береже тебе від усього поганого, а поруч завжди будуть люди, які цінують твою доброту. Щастя тобі, справжнього і простого.
- З днем ангела! Бажаю, щоб кожен день дарував тобі привід для посмішки, а в домі завжди панували затишок і злагода. Зі святом.
- Вітаю тебе, Любове, зі святом! Хай Господь береже тебе і твою родину, а серце залишається таким же теплим, як і зараз. Миру та радості тобі.
- З іменинами! Нехай твоє ім'я й надалі надихає тебе любити й бути любленою. Щастя, здоров'я і душевного спокою на кожен день.
Привітання з Днем ангела Любові картинки
З Днем ангела Любові / Колаж 24 Каналу
Картинки з Днем ангела Любові / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Любові картинки українською / Колаж 24 Каналу
Листівки з Днем ангела Любові / Колаж 24 Каналу
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