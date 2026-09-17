24 Канал підготував добірку привітань з Днем ангела Любові – стриманих, теплих і доречних для рідних, близьких та знайомих.

З Днем ангела Любові вірші українською

***

Вітаю тебе, квіточко, з Днем Ангела Любові,

Нехай в житті відкриються і горизонти нові,

І здійсняться всі мрії, таємні сподівання,

А в серденьку твоєму хай панує кохання!

***

Сьогодні настали іменини

У Люби, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Хай нашу Любов, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Любочко мила, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

Привітання з Днем ангела Любові своїми словами

З днем ангела, Любочко! Хай твоє ім'я завжди буде тобі опорою, а серце хай наповниься любов’ю. Тепла тобі і миру.

Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець береже тебе від усього поганого, а поруч завжди будуть люди, які цінують твою доброту. Щастя тобі, справжнього і простого.

З днем ангела! Бажаю, щоб кожен день дарував тобі привід для посмішки, а в домі завжди панували затишок і злагода. Зі святом.

Вітаю тебе, Любове, зі святом! Хай Господь береже тебе і твою родину, а серце залишається таким же теплим, як і зараз. Миру та радості тобі.

З іменинами! Нехай твоє ім'я й надалі надихає тебе любити й бути любленою. Щастя, здоров'я і душевного спокою на кожен день.

Привітання з Днем ангела Любові картинки



З Днем ангела Любові / Колаж 24 Каналу





Картинки з Днем ангела Любові / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем ангела Любові картинки українською / Колаж 24 Каналу





Листівки з Днем ангела Любові / Колаж 24 Каналу



І ось ще одна добірка привітань з днем ангела Любові. Це, щоб точно вистачило всім твоїм знайомим

