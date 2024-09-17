У 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новий стиль, тому більшість свят відзначається на 13 днів раніше. Так, День ангела Любові тепер святкують не 30 вересня, а 17 вересня.

Цікаво День ангела Надії 2024: добірка теплих привітань у картинках і прозі

LifeStyle24 підготував світлі привітання з Днем ангела Любові у картинках і прозі. Подаруйте позитивні емоції своїм рідним, надіславши їм святкові листівки.

День ангела Любові: привітання у картинках і прозі

З Днем ​​ангела, Любо! Нехай бережуть тебе небеса завжди, а щастя буде сидіти на твоєму плечі. Нехай доля оточує тебе лише світлими людьми, такими ж як ти сама. Залишайся прекрасною, доброю, чуйною і милосердною.



Привітання з Днем ангела Любові / Фото vitannya.ua

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Вітаю тебе, Любо, з Днем ангела! Будь яскравою та красивою, щасливою та ніжною! Обожнюю тебе усім серцем та душею, бо ти зіронька!



Привітання з Днем ангела Любові / Фото vitannya.ua

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У День твого ангела, Любо, хочу побажати, щоб ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання та успіх.



Привітання з Днем ангела Любові / Фото gumoreska.ua

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Любо, дорога, у твій день я хочу побажати тобі жіночого щастя, справжньої гармонії, душевного спокою і затишку. Нехай кожен твій день буде особливим, і нехай в них буде безліч дивовижних моментів!

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Привітання з Днем ангела Любові / Фото gumoreska.ua

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Вітаю з Днем ​​ангела, Любо! Бажаю, щоб у будинку, душі й сім'ї завжди було комфортно, затишно і душевно. Нехай всі перешкоди залишаються позаду, а в майбутньому буде тільки добро, щастя і підтримка!

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Привітання з Днем ангела Любові / Фото vitannya.ua

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З Днем ангела, наймиліша Любов! Нехай цей особливий день стане початком нового чудового етапу у твоєму житті, сповненого любов'ю, благословеннями й всім тим, що робить тебе щасливою.

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Привітання з Днем ангела Любові / Фото з ютубу

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З Днем ангела, Любо! Нехай твій день буде сповнений любов'ю, сміхом і всім тим, що змушує тебе відчувати себе особливою.

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Привітання з Днем ангела Любові / Фото gumoreska.ua

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Любо, твоя душа – це оазис світла і добра. Вітаю тебе з іменинами й хочу, щоб добро завжди тобі поверталося в подвійному обсязі. Ти заслуговуєш на найкраще!