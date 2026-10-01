В этот день украинцы выражают благодарность военнослужащим, ветеранам и их семьям, а также чтят память тех, кто погиб за свободу страны. Искренние слова поддержки имеют для военных особое значение. Поэтому "24 Канал" подготовил подборку поздравлений с Днем защитника, которая поможет выразить уважение и благодарность защитникам и защитницам.
Стихи-поздравления с Днем защитника Украины
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З Днем захисника вітаю,
Сили й мужності бажаю.
Хай береже тебе життя,
Дарує щастя і буття!
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Ми духом сильні, волею, мечем.
В боях завжди є мудрість і відвага.
Якщо потрібно, світ перевернем.
І буде воля, слава і повага.
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Нехай здоров’я в серці квітне,
І доля хай дарує світле,
Щоб кожен день, що прийде зрання,
Ніс тільки радість і кохання!
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Рідні, незламні, мужні й хоробрі,
Найсміливіші, відважні та добрі,
Люблячі, милі, ніжні й кохані,
Вмілі, упевнені та незрівняні.
Щира подяка вам, наші герої!
Ворога знищите ви у двобої.
Вами пишаємось й вірим безмежно!
Будемо вільні ми і незалежні!
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Картинки ко Дню защитника и защитницы
С Днем защитника и защитницы Украины картинки / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем защитника Украины: картинки / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем защитника и защитницы Украины: картинки / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем защитника Украины / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем защитника Украины: картинки / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем защитника Украины: картинки / Коллаж 24 Канала
Кстати, сегодня мы еще отмечаем Покров. У нас есть и поздравления с этим праздником.