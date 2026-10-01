В этот день украинцы выражают благодарность военнослужащим, ветеранам и их семьям, а также чтят память тех, кто погиб за свободу страны. Искренние слова поддержки имеют для военных особое значение. Поэтому "24 Канал" подготовил подборку поздравлений с Днем защитника, которая поможет выразить уважение и благодарность защитникам и защитницам.

Стихи-поздравления с Днем защитника Украины

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З Днем захисника вітаю,

Сили й мужності бажаю.

Хай береже тебе життя,

Дарує щастя і буття!

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Ми духом сильні, волею, мечем.

В боях завжди є мудрість і відвага.

Якщо потрібно, світ перевернем.

І буде воля, слава і повага.

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Нехай здоров’я в серці квітне,

І доля хай дарує світле,

Щоб кожен день, що прийде зрання,

Ніс тільки радість і кохання!

***

Рідні, незламні, мужні й хоробрі,

Найсміливіші, відважні та добрі,

Люблячі, милі, ніжні й кохані,

Вмілі, упевнені та незрівняні.

Щира подяка вам, наші герої!

Ворога знищите ви у двобої.

Вами пишаємось й вірим безмежно!

Будемо вільні ми і незалежні!

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Картинки ко Дню защитника и защитницы



С Днем защитника и защитницы Украины картинки / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем защитника Украины: картинки / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем защитника и защитницы Украины: картинки / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем защитника Украины / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем защитника Украины: картинки / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем защитника Украины: картинки / Коллаж 24 Канала



Кстати, сегодня мы еще отмечаем Покров. У нас есть и поздравления с этим праздником.