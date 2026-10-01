Цього дня українці висловлюють подяку військовослужбовцям, ветеранам і їхнім родинам, а також пам'ятають про тих, хто загинув за свободу країни. Щирі слова підтримки мають для військових особливе значення. Тому 24 Канал підготував добірку привітань з Днем захисника, які допоможуть висловити повагу й вдячність захисникам і захисницям.
Вірші привітання з днем захисника України
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З Днем захисника вітаю,
Сили й мужності бажаю.
Хай береже тебе життя,
Дарує щастя і буття!
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Ми духом сильні, волею, мечем.
В боях завжди є мудрість і відвага.
Якщо потрібно, світ перевернем.
І буде воля, слава і повага.
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Нехай здоров’я в серці квітне,
І доля хай дарує світле,
Щоб кожен день, що прийде зрання,
Ніс тільки радість і кохання!
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Рідні, незламні, мужні й хоробрі,
Найсміливіші, відважні та добрі,
Люблячі, милі, ніжні й кохані,
Вмілі, упевнені та незрівняні.
Щира подяка вам, наші герої!
Ворога знищите ви у двобої.
Вами пишаємось й вірим безмежно!
Будемо вільні ми і незалежні!
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З Днем захисника і захисниці картинки
З Днем захисника і захисниць України картинки / Колаж 24 Каналу
З Днем захисника України привітання картинки / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем захисника і захисниці України картинки / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем захисника України / Колаж 24 Каналу
З Днем захисника України привітання картинки / Колаж 24 Каналу
З Днем захисника України привітання картинки / Колаж 24 Каналу
До слова сьогодні ми ще святкуємо Покрови. Маємо й до цього свята привітання.