Цього дня українці висловлюють подяку військовослужбовцям, ветеранам і їхнім родинам, а також пам'ятають про тих, хто загинув за свободу країни. Щирі слова підтримки мають для військових особливе значення. Тому 24 Канал підготував добірку привітань з Днем захисника, які допоможуть висловити повагу й вдячність захисникам і захисницям.

Вірші привітання з днем захисника України

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З Днем захисника вітаю,

Сили й мужності бажаю.

Хай береже тебе життя,

Дарує щастя і буття!

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Ми духом сильні, волею, мечем.

В боях завжди є мудрість і відвага.

Якщо потрібно, світ перевернем.

І буде воля, слава і повага.

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Нехай здоров’я в серці квітне,

І доля хай дарує світле,

Щоб кожен день, що прийде зрання,

Ніс тільки радість і кохання!

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Рідні, незламні, мужні й хоробрі,

Найсміливіші, відважні та добрі,

Люблячі, милі, ніжні й кохані,

Вмілі, упевнені та незрівняні.

Щира подяка вам, наші герої!

Ворога знищите ви у двобої.

Вами пишаємось й вірим безмежно!

Будемо вільні ми і незалежні!

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З Днем захисника і захисниці картинки



З Днем захисника і захисниць України картинки / Колаж 24 Каналу



З Днем захисника України привітання картинки / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем захисника і захисниці України картинки / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем захисника України / Колаж 24 Каналу





З Днем захисника України привітання картинки / Колаж 24 Каналу





З Днем захисника України привітання картинки / Колаж 24 Каналу



До слова сьогодні ми ще святкуємо Покрови. Маємо й до цього свята привітання.