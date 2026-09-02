В этот день наши предки собирали морковь и свеклу на огороде. О днях ангела и других праздниках 2 сентября – рассказывает Волынская епархия Православной Церкви Украины.

День памяти преподобных Антония и Феодосия Печерских

Антоний родился в 983 году в крестьянской христианской семье на Черниговщине. С детства он стремился посвятить жизнь служению Богу, поэтому постоянно молился и мечтал добраться до священной горы Афон. Совершив паломничество, юноша принял монашеский постриг и вернулся в Киев в поисках места для духовного труда. Свой выбор он остановил на пещере, которую ранее выкопал пресвитер Иларион. Там Антоний принимал людей, давал им духовные советы и делил жилище с другими подвижниками.

Феодосий родился в Киевской области и также воспитывался в семье верующих. Он тщательно изучал Священное Писание и ежедневно посещал церковные литургии. Потеряв отца, юноша покинул родной дом и пришел к преподобному Антонию, чтобы присоединиться к монашеской жизни. Впоследствии братия избрала его игуменом обители. На этой должности Феодосий вдохновлял монахов собственным благочестием и активно занимался благотворительностью. В частности, он построил приют для нуждающихся и постоянно выделял средства на помощь бедным и больным.

Кто отмечает День ангела 2 сентября

По новоюлианскому календарю 2 сентября День ангела отмечают люди с такими именами: Виктор, Владимир, Иван, Лев, Максим, Николай, Александр, Степан, Тимофей и Федор.

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В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 2 сентября в Украине отмечают День нотариата. Его учредил тогдашний президент страны Виктор Ющенко, подписав соответствующий указ в 2010 году. Известно, что инициатором этого профессионального праздника стала Нотариальная палата Украины.

Также сегодня отмечают Всемирный день кокоса и Всемирный день поиска талантов.