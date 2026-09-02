У цей день наші предки збирали моркву та буряк на городі. Про Дні ангела й інші свята 2 вересня – розповідає Волинська єпархія Православної Церкви України.

День пам'яті преподобних Антонія та Феодосія Печерських

Антоній народився у 983 році в селянській християнській родині на Чернігівщині. Змалку він прагнув присвятити життя служінню Богові, тому постійно молився та прагнув дістатися священної гори Афон. Здійснивши паломництво, юнак прийняв чернечий постриг і повернувся до Києва в пошуках місця для духовної праці. Свій вибір він зупинив на печері, яку раніше викопав пресвітер Іларіон. Там Антоній приймав людей, давав їм духовні поради та ділив житло з іншими подвижниками.

Феодосій народився на Київщині й так само зростав у сім'ї вірян. Він ретельно вивчав Святе Письмо та щодня відвідував церковні літургії. Втративши батька, юнак залишив рідний дім і прийшов до преподобного Антонія, щоб приєднатися до чернечого життя. Згодом братія обрала його ігуменом обителі. На цій посаді Феодосій надихав ченців власним благочестям і активно займався благодійністю. Зокрема, він побудував притулок для нужденних та постійно виділяв кошти на допомогу бідним і хворим.

Хто святкує День ангела 2 вересня

За новоюліанським календарем, 2 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Віктор, Володимир, Іван, Лев, Максим, Микола, Олександр, Степан, Тимофій, і Федір.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 2 вересня в Україні відзначають День нотаріату. Його запровадив тодішній президент країни Віктор Ющенко, підписавши відповідний Указ у 2010 році. Відомо, що ініціатором цього професійного свята стала Нотаріальна палата України.

Також сьогодні святкують Всесвітній день кокоса і Всесвітній день пошуку талантів.