В разных регионах Украины существовали свои варианты родо-крестильных обрядов, поэтому единого правила для всех украинцев не было. В частности, в селах Стрыйского района в XX веке имя ребенку давали именно во время первого купания. Повитуха опускала младенца в воду, а отец называл его в момент погружения.

В других местностях выбор имени был связан с подготовкой к крещению. Существовал обычай, известный как "идти за именем": баба-повитуха или она вместе с кумами шла к священнику, чтобы получить имя для новорожденного. После этого повитуха возвращалась домой, сообщала родителям имя ребенка и день крещения.

Почему с именем не спешили

Причина была не только практической. В традиционных представлениях период от рождения до крещения считался особенным и опасным для младенца. Имя само по себе могло выполнять защитную функцию: согласно народным верованиям, ребенка часто называли в честь святого, день памяти которого приходился на день его рождения или наступал вскоре после него.



Как украинцы называли своих детей / Freepik

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В некоторых украинских регионах даже верили, что в течение определенного времени не стоит произносить имя новорожденного вслух, опасаясь за его жизнь. Такие представления зафиксированы, в частности, на украинско-польской границе.

В то же время это не означает, что украинские родители везде ждали до крещения. Наоборот, исследователи отмечают локальные различия: где-то имя выбирал отец, где-то его помогала определить повитуха, а в других случаях оно было связано с церковным обрядом.

Поэтому для наших предков имя было не просто способом обращаться к ребенку. Его выбор мог быть частью целого обряда, в котором старались не только назвать новорожденного, но и позаботиться о его будущей судьбе и защите.

И если вы как раз сейчас ищете имя для своей новорожденной дочери, то вот подборка имен с самой мощной энергетикой.