У різних регіонах України існували свої варіанти пологово-хрестильної обрядовості, тому єдиного правила для всіх українців не було. Зокрема, в селах Стрийського району у XX столітті ім’я дитині давали саме під час першої купелі. Баба-повитуха клала немовля у воду, а батько називав його в момент занурення.

В інших місцевостях вибір імені був пов’язаний із підготовкою до хрещення. Існував звичай, відомий як "йти за іменем": баба-повитуха або вона разом із кумами йшла до священника, щоб отримати ім’я для новонародженого. Після цього повитуха поверталася додому, повідомляла батькам ім’я дитини та день хрещення.

Чому з іменем не поспішали

Причина була не лише практичною. У традиційних уявленнях період від народження до хрещення вважався особливим і небезпечним для немовляти. Ім’я саме по собі могло виконувати захисну функцію: за народними віруваннями, дитину часто називали на честь святого, день пам’яті якого припадав на її народження або настав невдовзі після нього.



Як українці називали своїх дітей / Freepik

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У деяких українських регіонах навіть вірили, що певний час не варто називати ім’я новонародженого вголос, побоюючись за його життя. Такі уявлення зафіксовані, зокрема, на українсько-польському пограниччі.

Водночас це не означає, що українські батьки всюди чекали до хрещення. Навпаки, дослідники наголошують на локальних відмінностях: десь ім’я обирав батько, десь його допомагала визначити повитуха, а в інших випадках воно було пов’язане з церковним обрядом.

Тож для наших предків ім’я було не просто способом звертатися до дитини. Його вибір міг бути частиною цілого обряду, у якому намагалися не лише назвати новонародженого, а й подбати про його майбутню долю та захист.

І якщо ви просто зараз шукаєте ім'я для своєї новонародженої донечки, то ось добірка імен з найпотужнішою енергетикою.