Слово "вышиванка" вошло в письменный оборот в начале XX века. 24 Канал рассказывает, откуда появилось это слово, кто его использовал и можно ли сейчас называть вышитую рубашку "вышиванкой".

Когда появилось слово "вышиванка"

Одно из ранних зафиксированных употреблений мы находим в издании "Родной край" за 1907 год, которое издавала Елена Пчилка. Там "вышиванками" названы вышитые изделия, которые изготавливали жительницы сел Киевщины. То есть изначально это слово могло относиться не только к рубашке, но и вообще к вещам с вышивкой.

В 1908 году "вышиванка" уже употребляется именно в отношении рубашки. У Елены Пчилки в пьесе "Мировая вещь" есть фраза "надела вышиванку". А в 1912 году писательница в предисловии к "Украинским узорам" пишет об "украинских вышиванках и тканях". Эти примеры зафиксированы в академическом исследовании по истории украинской культуры. Поэтому Елену Пчилку можно назвать одной из ключевых популяризаторок слова "вышиванка" в украинской печати.



Когда начали употреблять слово "вышиванка" / Magnific

Что говорит словарь Гринченко

Есть еще одно важное доказательство. В "Словаре украинского языка" под редакцией Бориса Гринченко, который выходил в 1907 – 1909 годах, уже зафиксировано слово "вышиванка" со значением "вышитая рубашка". Итак, в начале XX века это слово уже существовало в украинском языке не только как случайное авторское выражение, но и как лексема, которую составители словаря сочли необходимым зафиксировать.

Почему раньше говорили просто "рубашка"

Традиционная украинская рубашка имела множество местных вариантов: отличались крой, ткань, способ отделки, техника вышивки и назначение. Не каждая народная рубашка вообще была вышитой.

Именно поэтому в этнографических описаниях старой одежды употребляют "народная рубашка" или "вышитая рубашка", когда речь идет о конкретном традиционном предмете. Херсонские музейщики, например, обращали внимание на то, что в этнографической литературе старые рубашки часто описывали именно как рубашки, а слово "вышиванка" стало более привычным для обозначения более современной вышитой рубашки в XX веке.



Можно ли употреблять слово "вышиванка" / Magnific

Это не означает, что слово "вышиванка" было неизвестно до XX века: датированные примеры 1907 – 1912 годов это опровергают. Речь скорее идет о том, что сегодняшнее широкое значение слова сформировалось позже.

Правильно ли сегодня говорить "вышиванка"?

Да, вполне. Слово "вышиванка" является нормативным и сегодня означает вышитую рубашку. Именно так его определяет и современный академический "Словарь украинского языка". А вот когда речь идет о конкретной старинной музейной одежде, с этнографической точки зрения точнее и лучше сказать "народная рубашка" или "вышитая рубашка" – в зависимости от ее особенностей.

История названий традиционной одежды на этом не заканчивается. Наряду с рубашкой украинский праздничный образ дополняли украшения, в частности пацьорки – украшение из стеклянных бусин. Читайте о том, откуда взялись пацорки, как их делали и что означает это слово.