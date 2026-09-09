Слово "вишиванка" увійшло у письмовий ужиток на початку XX століття. 24 Канал розповідає, звідки з'явилося це слово, хто його вживав та чи можна зараз казати на вишиту сорочку "вишиванка".

Коли з'явилося слово "вишиванка"

Одне з ранніх зафіксованих уживань знаходимо у виданні "Рідний край" за 1907 рік, яке видавала Олена Пчілка. Там "вишиванками" названо вишиті вироби, що виготовляли селянки Київщини. Тобто спочатку слово могло стосуватися не лише сорочки, а загалом речей із вишивкою.

У 1908 році "вишиванка" вже вживається саме щодо сорочки. В Олени Пчілки у п'єсі "Світова річ" є фраза "вишиванку нап'яла". А в 1912 році письменниця в передмові до "Українських узорів" пише про "українські вишиванки й тканки". Ці приклади зафіксовані в академічному дослідженні з історії української культури. Тому Олену Пчілку можна назвати однією з ключових популяризаторок слова "вишиванка" в українському друці.



Коли почали вживати слово "вишиванка" / Magnific

Що каже словник Грінченка

Є ще один важливий доказ. У "Словарі української мови" за редакцією Бориса Грінченка, який виходив у 1907 – 1909 роках, уже зафіксовано "вишИванка" зі значенням "вишита сорочка". Отже, на початку XX століття це слово вже існувало в українській мові не лише як випадковий авторський вислів, а як лексема, яку укладачі словника вважали за потрібне зафіксувати.

Чому раніше говорили просто "сорочка"

Традиційна українська сорочка мала безліч місцевих варіантів: відрізнялися крій, тканина, спосіб оздоблення, техніка вишивки та призначення. Не кожна народна сорочка взагалі була вишитою.

Саме тому в етнографічних описах старого одягу вживають "народна сорочка" або "вишита сорочка", коли йдеться про конкретний традиційний предмет. Херсонські музейники, наприклад, звертали увагу, що в етнографічній літературі старі сорочки часто описували саме як сорочки, а слово "вишиванка" стало звичнішим для позначення модернішої вишитої сорочки в XX столітті.



Чи можна вживати слово "вишиванка" / Magnific

Це не означає, що слово "вишиванка" було невідомим до XX століття: датовані приклади 1907 – 1912 років це спростовують. Йдеться радше про те, що сьогоднішнє широке значення слова сформувалося пізніше.

Чи правильно сьогодні казати "вишиванка"?

Так, цілком. Слово "вишиванка" є нормативним і сьогодні означає вишиту сорочку. Саме так його визначає і сучасний академічний "Словник української мови". А от коли йдеться про конкретний старовинний музейний одяг, етнографічно точніше та краще сказати "народна сорочка" або "вишита сорочка" – залежно від її особливостей.

Історія назв традиційного одягу на цьому не закінчується. Поруч із сорочкою український святковий образ доповнювали прикраси, зокрема пацьорки – прикраса зі скляних намистин. Читайте про те, звідки взялися пацьорки, як їх робили та що означає це слово.