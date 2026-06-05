Это было время, когда мировые премьеры становились настоящими событиями, а новые гаджеты вызывали восторг у миллионов людей. О том, чем больше всего запомнился 2002 год, рассказывает 24 Канал.

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Nokia 3410 стала мечтой многих украинцев

Одной из самых заметных новинок года стала Nokia 3410. Модель пришла на смену легендарной Nokia 3310 и быстро завоевала популярность среди пользователей. Телефон мог работать почти неделю без подзарядки, имел монохромный дисплей с зеленой подсветкой и легендарную игру Snake II.

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Nokia 3410 / Скриншот

Во времена, когда стриминговых сервисов еще не существовало, владельцы телефонов вручную создавали рингтоны через Composer. Для этого нужно было вводить длинные комбинации цифр, которые переписывали в тетради и передавали друзьям.

Впрочем, позволить себе такой телефон могли далеко не все. На старте продаж Nokia 3410 стоила около 150 долларов, что равнялось примерно 800 гривнам. Для сравнения, средняя зарплата в Украине тогда составляла 376 гривен.

Каким украинцы запомнили 2002 год: смотрите видео

"Звонок", который напугал целое поколение

В октябре 2002 года на экраны вышел фильм ужасов "Звонок", который быстро стал одним из самых известных хорроров своего времени. Американская адаптация японской истории о загадочной видеокассете и девочке Самаре произвела сильное впечатление на зрителей.

"Звонок": смотрите трейлер

Сюжет был простым, но жутким. После просмотра странной кассеты человек получал телефонный звонок и узнавал, что ему осталось жить всего семь дней. Особенно запомнилась сцена, где Самара буквально вылезает из телевизора. Именно она стала причиной многочисленных ночных кошмаров.

Новые приключения Гарри Поттера и продолжение "Властелина колец"

Еще одной большой кинопремьерой года стал фильм "Гарри Поттер и Тайная комната". Вторая часть франшизы продолжила историю юного волшебника и его друзей в Хогвартсе. В этот период вселенная Гарри Поттера только набирала популярность.

В конце года зрители увидели вторую часть трилогии Питера Джексона – "Властелин колец: Две крепости". Лента запомнилась прежде всего масштабной битвой в Гельмовой впадине и появлением Голума.

"Властелин колец: Две крепости": смотрите трейлер

Именно этот персонаж стал одним из крупнейших прорывов в сфере компьютерной графики начала 21 века. Для его создания использовали технологию захвата движений, а роль Голума исполнил британский актер Энди Серкис.

Мир покорил "Ледниковый период"

В сфере анимации настоящим хитом стал первый "Ледниковый период". Мультфильм рассказывал историю мамонта Мэнни, ленивца Сида и саблезубого тигра Диего, которые пытались вернуть человеческого младенца его семье.

Однако наибольшую популярность получил другой персонаж – белка Скрат, которая постоянно пыталась спасти свой желудь. Хотя герой практически не имел реплик, именно он стал символом всей франшизы.

Белка Скрат / Фото 20th Century Studios

М1

Важную роль в музыкальной жизни украинцев играл телеканал М1. Хотя он начал вещание в конце 2001 года, именно в 2002 году канал стал по-настоящему популярным.

Особое внимание зрителей привлекло утреннее шоу "Guten Morgen", ведущими которого были Кузьма Скрябин и Ольга Горбачева.

В мировых чартах тогда звучали "Lose Yourself" Эминема, "How You Remind Me" группы Nickelback и "The Ketchup Song" от Las Ketchup. В то же время в Украине популярность продолжали приобретать "Океан Эльзы", ТНМК, "Скрябин" и "Друга Ріка".

Eminem – "Lose Yourself": смотрите видео

Что ели украинцы в 2002 году

Среди популярных продуктов того времени были сухарики "Флинт", которые часто покупали школьники на переменах, мороженое "Каштан" и "Стоп-Наркотик", а также "Живчик", который был частым гостем детских праздников.

"Живчик" / Фото GBC

Для многих именно такие мелочи стали настоящими символами эпохи, которая сегодня вызывает ностальгию у целого поколения украинцев.