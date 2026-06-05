Це був час, коли світові прем'єри ставали справжніми подіями, а нові гаджети викликали захоплення у мільйонів людей. Про те, чим найбільше запам'ятався 2002 рік, розповідає 24 Канал.

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Nokia 3410 стала мрією багатьох українців

Однією з найпомітніших новинок року стала Nokia 3410. Модель прийшла на зміну легендарній Nokia 3310 та швидко здобула популярність серед користувачів. Телефон міг працювати майже тиждень без підзарядки, мав монохромний дисплей із зеленою підсвіткою та легендарну гру Snake II.

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Nokia 3410 / Скриншот

У часи, коли стримінгових сервісів ще не існувало, власники телефонів вручну створювали рингтони через Composer. Для цього потрібно було вводити довгі комбінації цифр, які переписували у зошити та передавали друзям.

Втім, дозволити собі такий телефон могли далеко не всі. На старті продажів Nokia 3410 коштувала близько 150 доларів, що дорівнювало приблизно 800 гривням. Для порівняння, середня зарплата в Україні тоді становила 376 гривень.

Яким українці запам'ятали 2002 рік: дивіться відео

"Дзвінок", який налякав ціле покоління

У жовтні 2002 року на екрани вийшов фільм жахів "Дзвінок", який швидко став одним із найвідоміших хорорів свого часу. Американська адаптація японської історії про загадкову відеокасету та дівчинку Самару справила сильне враження на глядачів.

"Дзвінок": дивіться трейлер

Сюжет був простим, але моторошним. Після перегляду дивної касети людина отримувала телефонний дзвінок і дізнавалася, що їй залишилося жити лише сім днів. Особливо запам'яталася сцена, де Самара буквально вилазить із телевізора. Саме вона стала причиною численних нічних кошмарів.

Нові пригоди Гаррі Поттера та продовження "Володаря перснів"

Ще однією великою кінопрем'єрою року став фільм "Гаррі Поттер і Таємна кімната". Друга частина франшизи продовжила історію юного чарівника та його друзів у Гоґвортсі. У цей період всесвіт Гаррі Поттера лише набирав популярності.

Наприкінці року глядачі побачили другу частину трилогії Пітера Джексона – "Володар перснів: Дві фортеці". Стрічка запам'яталася насамперед масштабною битвою у Гельмовій западині та появою Голума.

"Володар перснів: Дві фортеці": дивіться трейлер

Саме цей персонаж став одним із найбільших проривів у сфері комп'ютерної графіки початку 21 століття. Для його створення використовували технологію захоплення рухів, а роль Голума виконав британський актор Енді Серкіс.

Світ підкорив "Льодовиковий період"

У сфері анімації справжнім хітом став перший "Льодовиковий період". Мультфільм розповідав історію мамонта Менні, лінивця Сіда та шаблезубого тигра Дієго, які намагалися повернути людське немовля його родині.

Однак найбільшу популярність здобув інший персонаж – білка Скрат, яка постійно намагалася врятувати свій жолудь. Хоча герой практично не мав реплік, саме він став символом усієї франшизи.

Білка Скрат / Фото 20th Century Studios

М1

Важливу роль у музичному житті українців відігравав телеканал М1. Хоча він розпочав мовлення наприкінці 2001 року, саме у 2002 році канал став по-справжньому популярним.

Особливу увагу глядачів привернуло ранкове шоу "Guten Morgen", ведучими якого були Кузьма Скрябін та Ольга Горбачова.

У світових чартах тоді лунали "Lose Yourself" Емінема, "How You Remind Me" гурту Nickelback та "The Ketchup Song" від Las Ketchup. Водночас в Україні популярність продовжували здобувати "Океан Ельзи", ТНМК, "Скрябін" і "Друга Ріка".

Eminem – "Lose Yourself": дивіться відео

Що їли українці у 2002 році

Серед популярних продуктів того часу були сухарики "Флінт", які часто купували школярі на перервах, морозиво "Каштан" і "Стоп-Наркотик", а також "Живчик", який був частим гостем дитячих свят.

"Живчик" / Фото GBC

Для багатьох саме такі дрібниці стали справжніми символами епохи, яка сьогодні викликає ностальгію у цілого покоління українців.