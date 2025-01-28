Сообщает 24 Канал со ссылкой на Анджелину Джоли в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

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Какой могла быть карьера Анджелины Джоли

По словам Джоли, еще до того, как стать актрисой, она серьезно рассматривала возможность работать в сфере ритуальных услуг.

Да, это правда,

– ответила она на вопрос ведущего, действительно ли мечтала стать директором похоронного бюро.

Она объяснила, что эта идея возникла после смерти ее дедушки, когда она поняла, что традиционные похоронные церемонии не обеспечивают достойного прощания.

Анджелина Джоли / Фото из Instagram

"Это должно быть праздником жизни. Поскольку я не боюсь смерти и комфортно чувствую себя в этой теме, то подумала: "Это мог бы быть замечательный карьерный путь для меня. Я могла бы сделать это лучше", – рассказала Джоли.

Ведущий Джимми Фэллон поддержал ее мнение, отметив, что таких людей действительно не хватает. В конце Джоли в шутку заявила, что у это ее "запасной план на будущее".