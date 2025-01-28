Повідомляє 24 Канал з посиланням на Анджеліну Джолі у The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

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Якою могла бути кар'єра Анджеліни Джолі

За словами Джолі, ще до того, як стати акторкою, вона серйозно розглядала можливість працювати у сфері ритуальних послуг.

Так, це правда,

– відповіла вона на запитання ведучого, чи справді мріяла стати директоркою похоронного бюро.

Вона пояснила, що ця ідея виникла після смерті її дідуся, коли вона зрозуміла, що традиційні похоронні церемонії не забезпечують гідного прощання.

Анджеліна Джолі / Фото з Instagram

"Це має бути святом життя. Оскільки я не боюся смерті і комфортно почуваюся в цій темі, то подумала: "Це міг би бути чудовий кар'єрний шлях для мене. Я могла б зробити це краще", – розповіла Джолі.

Ведучий Джиммі Феллон підтримав її думку, зазначивши, що таких людей справді не вистачає. У кінці Джолі жартома заявила, що у це її "запасний план на майбутнє".