В Киеве продолжают реализацию инициатив по созданию безбарьерного городского пространства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

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Что это за маршрут

Новый инклюзивный маршрут появится в Соломенском районе – он соединит Центр предоставления административных услуг на проспекте Воздушных Сил, 41 с жилым массивом Кадетский Гай на улице Ивана Пулюя.

Длина маршрута составит 5,5 км, и он будет проходить мимо ряда важных социальных и медицинских объектов. Среди них – корпуса Института кардиологии, клинической и регенеративной медицины имени Стражеско, амбулатория №9, лаборатория "Синэво", почтовые отделения, магазины и другие заведения, которые ежедневно посещают жители района.

Чтобы маршрут был комфортным для маломобильных групп населения, проект предусматривает понижение бордюров, установление тактильной плитки и звуковых светофоров на ключевых перекрестках – в частности, на пересечениях проспекта Воздушных Сил с улицами Смелянской и Святослава Храброго.

Это один из десяти запланированных безбарьерных маршрутов, которые реализуются в рамках городской программы доступности. Цель проекта – сделать передвижение по столице удобным для всех категорий жителей, независимо от возраста, состояния здоровья или уровня мобильности.

Двое украинских разведчиков, которые потеряли конечности, поднялись в базовый лагерь Эвереста в рамках проекта Limitless для сбора средств на лечение фантомных болей у военных. Проект реализуется совместно с реабилитационным центром UNBROKEN Ukraine и имеет целью изменить восприятие ампутации как начала нового этапа в жизни.