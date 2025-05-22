У Києві продовжують реалізацію ініціатив зі створення безбар’єрного міського простору. Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

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Що це за маршрут

Новий інклюзивний маршрут з’явиться у Солом’янському районі – він з’єднає Центр надання адміністративних послуг на проспекті Повітряних Сил, 41 із житловим масивом Кадетський Гай на вулиці Івана Пулюя.

Довжина маршруту становитиме 5,5 км, і він проходитиме повз низку важливих соціальних і медичних об’єктів. Серед них – корпуси Інституту кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені Стражеска, амбулаторія №9, лабораторія "Сінево", поштові відділення, магазини та інші заклади, які щоденно відвідують мешканці району.

Щоб маршрут був комфортним для маломобільних груп населення, проєкт передбачає пониження бордюрів, встановлення тактильної плитки та звукових світлофорів на ключових перехрестях – зокрема, на перетинах проспекту Повітряних Сил із вулицями Смілянською та Святослава Хороброго.

Це один із десяти запланованих безбар’єрних маршрутів, які реалізуються в рамках міської програми доступності. Мета проєкту – зробити пересування столицею зручним для всіх категорій мешканців, незалежно від віку, стану здоров’я чи рівня мобільності.

Двоє українських розвідників, які втратили кінцівки, піднялися до базового табору Евересту в рамках проєкту Limitless для збору коштів на лікування фантомних болів у військових. Проєкт реалізується разом із реабілітаційним центром UNBROKEN Ukraine і має на меті змінити сприйняття ампутації як початку нового етапу в житті.