Этот вопрос точно интересовал многих, поэтому журналист Ноа Смит проверил это. Что из этого получилось – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Jason Deegan.

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Что будет, если подключить флешку к зарядке

Ноа Смит замечает, что подключение USB-накопителя к зарядному устройству не имеет практического смысла, ведь они выполняют разные задачи. Хотя они и "не созданы друг для друга", но часто любопытство берет верх.

Автор сначала предполагал, что такой эксперимент может повредить накопитель или зарядное устройство или даже вызвать короткое замыкание. Поэтому свой опыт Смит проводил в открытом коридоре подальше от легковоспламеняющихся предметов.

Журналист взял зарядное устройство от Samsung и USB-флешку TDK, заполненную несколькими файлами, включая PDF-файлы и видео MP4. Перед этим он проверил, работают ли оба устройства исправно. После этого он воткнул флешку в зарядку и после этого воткнул в розетку.

Подключив все, я приготовился к возможным искрам или перегреву. Но через несколько минут результат был... абсолютно никакой,

– поделился журналист.

Накопитель не нагревался, зарядное устройство также не показало ни одного признака поломки, а перебоев с электричеством не было. После эксперимента журналист проверил флешку и зарядное устройство – оба работали исправно.

Флешка может работать только в сочетании с хост-устройством / Фото Pexels

С технической стороны, как замечает автор, объяснить все просто. Когда USB-флешка подключается к зарядному устройству, она получает необходимые 5 вольт для активации. И для передачи или обработки данных ей нужно связаться с хост-устройством. Зарядка не может выступать в этой роли.