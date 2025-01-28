Це питання точно цікавило багатьох, тому журналіст Ноа Сміт перевірив це. Що з цього вийшло – розповідає 24 Канал з посиланням на Jason Deegan.

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Що буде, якщо підключити флешку до зарядки

Ноа Сміт зауважує, що підключення USB-накопичувача до зарядного пристрою не має практичного сенсу, адже вони виконують різні завдання. Хоч вони і "не створені один для одного", та часто цікавість бере гору.

Автор спершу припускав, що такий експеримент може пошкодити накопичувач чи зарядний пристрій або ж навіть спричинити коротке замикання. То ж свій дослід Сміт проводив у відкритому коридорі подалі від легкозаймистих предметів.

Журналіст узяв зарядний пристрій від Samsung і USB-флешку TDK, заповнену кількома файлами, включно з PDF-файлами і відео MP4. Перед цим він перевірив, чи обидва пристрої працюють справно. Після цього він встромив флешку в зарядку і після цього встромив у розетку.

Підключивши все, я приготувався до можливих іскор або перегріву. Але через кілька хвилин результат був... абсолютно ніякий,

– поділився журналіст.

Накопичувач не нагрівався, зарядний пристрій також не показав жодної ознаки поломки, а перебоїв з електрикою не було. Після експерименту журналіст перевірив флешку і зарядний пристрій – обидва працювали справно.

Флешка може працювати тільки у поєднанні з хост-пристроєм / Фото Pexels

З технічного боку, як зауважує автор, пояснити все просто. Коли USB-флешка підключається до зарядного пристрою, вона отримує необхідні 5 вольтів для активації. Та для передачі чи обробки даних їй потрібно зв'язатися з хост-пристроєм. Зарядка не може виступати в цій ролі.