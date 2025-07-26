Она рассказала о своем любимом салате, который обожает с детства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Eating well.

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Какой салат любит Натали Портман?

Актриса предпочитает веганский образ жизни. Она рассказала о салате, который готовила еще ее мама. Он невероятно простой, однако сбалансированный.

Приготовить его сможет каждый. Для этого нужен огурец, помидор, лимон, оливковое масло и соль. Все эти ингредиенты имеют свои полезные свойства, поэтому этот салат также подойти тем, кто придерживается здорового образа жизни.

Этот салат также способствует сохранению молодости. Это возможно за счет свежих компонентов и балансировке полезных веществ.



Натали Портман предпочитает веганскую пищу / Фото Pexels

Есть также пища, которой Натали Портман избегает уже много лет. Среди таких продуктов мясо, молоко, яйца, мед и другие. Это связано именно с тем, что она уже много лет придерживается веганской диеты и отказалась от продуктов животного происхождения.

К слову, Королева Елизавета II любила простые бутерброды с джемом, которые ела с детства во время послеобеденного чая. Королева всегда пила послеобеденный чай, независимо от места пребывания, даже на королевской яхте в Австралии.

Среди любимых блюд королевы был также бутерброд с огурцом. Но приготовление такого сэндвича требовало немало усилий. Он чистил мякоть огурца картофелечисткой, вплоть до водянистых семян, вместо масла использовал сливочный сыр, добавлял к нему свежую мяту, после чего накладывал огуречные слайсы.