Например, Григорий Сковорода был веганом, ел всего один раз в день и обожал пшенную кашу с орехами и шпинатом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео в ТикТок.

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Как приготовить это блюдо

Прежде всего нужно промыть пшено. Далее его нужно поставить вариться.

Параллельно можно обжарить шпинат на сухой сковороде. После того, как каша сварилась, ее нужно заправить любым растительным маслом. Сверху нужно выложить шпинат и орехи.

Автор видео охарактеризовала блюдо как "на любителя", однако однозначно стоит попробовать, чтобы сформировать собственное впечатление.

Впечатления от каши: смотрите видео

Григорий Сковорода был украинским философом, поэтом и музыкантом, не имел высшего образования, но владел несколькими языками и имел музыкальный талант. Сковорода применял оригинальные методы оценивания учеников и имел репутацию аскета с изысканным вкусом, который мог общаться с Екатериной II и считал, что предсказал свою смерть.