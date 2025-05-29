Наприклад, Григорій Сковорода був веганом, їв всього один раз вдень та обожнював пшоняну кашу із горіхами та шпинатом. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео у ТікТок.

Дивіться також Видатні коханці Марка Вовчка: чому Куліш пропонував їй втекти та до чого тут Шевченко

Як приготувати цю страву

Насамперед потрібно промити пшоно. Далі його потрібно поставити варитись.

Паралельно можна обсмажити шпинат на сухій пательні. Після того, як каша зварилась, її потрібно заправити будь-якою рослинною олією. Зверху потрібно викласти шпинат та горіхи.

Авторка відео схарактеризувала страву як "на любителя", однак однозначно варто спробувати, щоб сформувати власне враження.

Враження від каші: дивіться відео

Григорій Сковорода був українським філософом, поетом та музикантом, що не мав вищої освіти, але володів кількома мовами і мав музичний талант. Сковорода застосовував оригінальні методи оцінювання учнів і мав репутацію аскета з вишуканим смаком, який міг спілкуватися з Катериною II та вважав, що передбачив свою смерть.