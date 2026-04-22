Чем отличается кошерная еда от обычной и какую пищу не могут употреблять евреи, объясняют на сайте Chabad.

Что стоит знать о кошерной пище?

Евреев указывают на различные преимущества кошерных законов, в которые входит польза для здоровья, гуманное отношение к животным и тому подобное. И вообще кашрут, то есть кошерные законы, они рассматривают как "духовное питание".

В основы кошерности входит то, что некоторые виды животных являются запрещенными для евреев, например свинина и моллюски. Зато мясо и молоко никогда не смешивают, а для каждого из них предусмотрена отдельная посуда.

Фрукты, овощи и зерновые культуры являются преимущественно все разрешенными, но должны не содержать насекомых, а вино или виноградный сок должны иметь специальный сертификат кошерности.

Мясо: к кошерным животным входят коровы, овцы, козы и олени, следовательно, мясо этих животных разрешено употреблять. Зато такие животные, как свиньи, кролики, лошади – нет. Что касается птиц. то это виды домашних кур, уток, гусей, индюков и голубей.

Интересно! Евреи не могут употреблять мясо кошерных млекопитающих и птиц, если они были забиты неправильно. Такая процедура называется шехита, во время которой животное убивают быстро и безболезненно острым ножом. После этого мясо животного проверяют на наличие заболеваний. И если в нем обнаружат какие-либо дефекты, то пища будет считаться уже некошерной.

Рыба: является кошерной, если имеет плавники и чешую. Это лосось, тунец, камбала, карп и сельдь. А вот омары, крабы, сомы, моллюски – нет.

Молоко, яйца и мед: они могут быть кошерными только если происходят от животных, которые являются кошерными. Все яйца проверяют перед тем, как употреблять на наличие загрязнений, а мед употребляют без ограничений, ведь этот продукт в иудаизме не считается животного происхождения.

Фрукты, овощи и зерно: их в основном можно употреблять все, но без насекомых. Впрочем те продукты, которые были выращены на земле в Израиле, имеют дополнительно еще и другие требования к кашруту, то есть десятину часть из них необходимо отделить прежде чем употреблять. А вот плоды первых 3 лет после посадки деревьев непригодны для потребления вообще.

Какие блюда употребляют евреи?

Немалое количество еврейских блюд имеют не только уникальный вкус, но и собственные легенды, символику и даже религиозные правила приготовления, сообщают на странице Проекта Кешер в Украине.

Регель круша

Это традиционное блюдо еврейской кухни, связано с тушением говяжьей или телячьей ножки. Подают блюдо охлажденным, а мясо готовят так, чтобы оно таяло во рту. Согласно законам кашрута, используют переднюю или заднюю часть ноги, а перед тем бедренный нерв и сухожилия удаляют. Кстати, в Украине делают тоже похожее блюдо, а именно холодец.

Храйме

Это пряное рагу с тушеной рыбой и овощами, которое готовят к праздникам Рош ха-Шана и Песаха. В рецепте традиционно используют кориандр, паприку и чеснок, что придает блюду характерный средиземноморский вкус. А особенностью в блюде есть соус, который едят со свежим хлебом.

Гефилте фиш

Это фаршированная рыба, которую варят в бульоне с морковью и луком. Ее готовят заранее и подают холодной, что удобно для шабата. На Рош ха-Шана рыбу подают с головой, а морковь выкладывают как символ достатка.

