Вместе с национальной книжной платформой Yakaboo 24 Канал подготовили для вас идеальную подборку книжных подарков – для любимых, подруг, или для себя, чтобы провести этот день в уюте с историей, которая зацепит душу. В этой коллекции есть классические любовные романы, современные истории о страсти, поиски себя и силу чувств. Выбирайте, что ближе к сердцу – мифы Древней Греции, теплые семейные истории или динамические love stories, которые невозможно отложить!

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"Ариадна" Дженнифер Сейнт

В романе "Ариадна" автор Дженнифер Сейнт переосмысливает древнегреческий миф об Ариадне, дочери царя Миноса. Она помогает Тесею победить Минотавра, но впоследствии сталкивается с последствиями своего выбора. Это история о силе, предательстве и женской солидарности, которая раскрывает новые грани известного мифа.

Роман получил положительные отзывы критиков за глубокий психологизм и мастерское переплетение мифологии с современными темами. Читатели отмечают увлекательный сюжет и яркие образы персонажей.



"Ариадна" / Фото Yakaboo

"Лавочка на углу" Джоджо Мойес

Уютная антикварная лавка Сюзанны "Пикок Эмпориум" – место прекрасных вещей и страстных тайн. Одну из таких тайн имеет сама Сюзанна. Она до сих пор считает себя виновной в смерти своей красавицы-матери Афины. Постоянные конфликты с отцом, мачехой и мужем только подливают масла в огонь. Но когда секреты прошлого ее матери перестанут быть секретами, жизнь Сюзанны изменится навсегда.

Ошибки Афины укажут ей путь к прощению и желанной свободе. А еще – к настоящей, страстной любви..



"Лавочка на углу" / Фото Yakaboo

"Последняя библиотека" Фрея Сэмпсон

В "Последней библиотеке" Фрея Сэмпсон рассказывает о Джун Джонс, застенчивую библиотекаршу, которая всю жизнь провела среди книжных полок. Когда ее любимой библиотеке грозит закрытие, Джун вынуждена выйти из своей зоны комфорта и объединиться с местными жителями для ее спасения. Это теплая и вдохновляющая история о сообществе, дружбу и силу книг.

Роман получил положительные отзывы за искренность и актуальность темы сохранения культурных центров. Читатели отмечают легкий стиль письма и приятное послевкусие после прочтения.



"Последняя библиотека" / Фото Yakaboo

"Самое время снова зажечь звезды" Виржини Гримальди

Виржини Гримальди в своем романе "Самое время снова зажечь звезды" рассказывает об Анне и ее двух дочерях, которые отправляются в путешествие на кемпере, чтобы восстановить семейные связи и найти себя. Каждая из них имеет свои проблемы и мечты, и это путешествие становится для них возможностью переосмыслить жизнь. Это трогательная и смешная история о семье, самопознания и второй шанс.

Роман стал бестселлером во Франции и получил положительные отзывы за теплоту и юмор. Читатели ценят его за жизнеутверждающее настроение и ярких персонажей.



"Самое время снова зажечь звезды" / Фото Yakaboo

Эти книги могут стать не только хорошим подарком на День влюбленных, но и на День книгодарения.