Разом із національною книжковою платформою Yakaboo 24 Канал підготували для вас ідеальну добірку книжкових подарунків – для коханих, подруг, або ж для себе, щоб провести цей день у затишку з історією, яка зачепить душу. У цій колекції є класичні любовні романи, сучасні історії про пристрасть, пошуки себе та силу почуттів. Обирайте, що ближче до серця – міфи Давньої Греції, теплі родинні історії чи динамічні love stories, які неможливо відкласти!

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"Аріадна" Дженніфер Сейнт

У романі "Аріадна" авторка Дженніфер Сейнт переосмислює давньогрецький міф про Аріадну, доньку царя Міноса. Вона допомагає Тесею перемогти Мінотавра, але згодом стикається з наслідками свого вибору. Це історія про силу, зраду та жіночу солідарність, яка розкриває нові грані відомого міфу.

Роман отримав схвальні відгуки критиків за глибокий психологізм та майстерне переплетення міфології з сучасними темами. Читачі відзначають захопливий сюжет і яскраві образи персонажів.



"Аріадна" / Фото Yakaboo

"Крамничка на розі" Джоджо Мойєс

Затишна антикварна крамничка Сюзанни "Пікок Емпоріум" – місце прекрасних речей та пристрасних таємниць. Одну з таких таємниць має сама Сюзанна. Вона й досі вважає себе винною у смерті своєї красуні-матері Афіни. Постійні конфлікти з батьком, мачухою й чоловіком лише підливають олії до вогню. Та коли секрети минулого її матері перестануть бути секретами, життя Сюзанни зміниться назавжди.

Помилки Афіни вкажуть їй шлях до прощення й омріяної свободи. А ще – до справжнього, палкого кохання…



"Крамничка на розі" / Фото Yakaboo

"Остання бібліотека" Фрея Семпсон

У "Останній бібліотеці" Фрея Семпсон розповідає про Джун Джонс, сором’язливу бібліотекарку, яка все життя провела серед книжкових полиць. Коли її улюбленій бібліотеці загрожує закриття, Джун змушена вийти зі своєї зони комфорту та об’єднатися з місцевими жителями для її порятунку. Це тепла та надихаюча історія про спільноту, дружбу та силу книг.

Роман отримав позитивні відгуки за щирість та актуальність теми збереження культурних осередків. Читачі відзначають легкий стиль письма та приємний післясмак після прочитання.



"Остання бібліотека" / Фото Yakaboo

"Саме час знову запалити зірки" Віржіні Грімальді

Віржіні Грімальді у своєму романі "Саме час знову запалити зірки" розповідає про Анну та її двох доньок, які вирушають у подорож на кемпері, щоб відновити сімейні зв’язки та знайти себе. Кожна з них має свої проблеми та мрії, і ця подорож стає для них можливістю переосмислити життя. Це зворушлива та смішна історія про сім’ю, самопізнання та другий шанс.

Роман став бестселером у Франції та отримав схвальні відгуки за теплоту та гумор. Читачі цінують його за життєствердний настрій та яскравих персонажів.



"Саме час знову запалити зірки" / Фото Yakaboo

Ці книги можуть стати не тільки хорошим подарунком на День закоханий, але й на День книгодарування.