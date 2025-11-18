Сообщает 24 Канал со ссылкой на издание History.
Почему в США разрешали отправлять детей по почте?
1 января 1913 года почтовые отделения в США впервые начали принимать посылки весом более четырех фунтов (около 2 килограммов). Однако правила относительно того, что разрешено отправлять по почте, были размытыми.
Люди сразу начали тестировать границы дозволенного, отправляя яйца, кирпичи, живых змей и другие нетипичные "пакеты".
Первые несколько лет работы службы почтовых посылок были несколько хаотичными. В разных городах позволяли разные вещи, в зависимости от того, как их почтмейстер трактовал правила,
– объяснила главный куратор по истории Национального почтового музея Нэнси Поуп.
В США была возможность отправить ребенка по почте / Фото GettyImages
Уже в январе 1913 года пара из Огайо воспользовалось новой услугой почтовой службы, чтобы отправить своего новорожденного сына. Семья Бигс наклеили на ребенка марок на 15 центов, оформили страховку на 50 долларов и передали мальчика почтальону, который отнес его в дом бабушки, что был в миле (чуть более 1,5 километра) от их дома.
Поуп удалось найти примерно семь случаев, когда люди отправляли детей по почте между 1913 и 1915 годами. Хотя это и выглядело странно, переслать ребенка железнодорожной почтой на дальнее расстояние было дешевле, чем купить ему билет на пассажирский поезд.
К тому же родители не отдавали детей в руки незнакомцев. В сельской местности почтальоны часто были хорошо знакомы с семьями. Кроме того, дети не путешествовали в почтовых сумках, коробках или вагонах поездов. Они были в сопровождении работника почты, который за ними ухаживал.
Когда в США запретили отправлять детей по почте?
Как пишет The Vintage News, вероятно, самый известный случай доставки ребенка по почте произошел в феврале 1914 года. Тогда четырехлетнюю Шарлотту Мэй Пирсторф отправили железнодорожным почтовым вагоном из Грейнджвилля, штат Айдахо, в дом ее бабушки и дедушки, что был примерно в 73 милях (около 118 километров). Вся дорога обошлась семье всего в 53 цента за марки.
Эта история впоследствии вдохновила американского писателя Майкла О. Таннелла написать детскую книгу "Mailing May", в которой описываются приключения девочки на пути к дому ее родственников.
После этого случая всех почтовых начальников в США предупредили, что пересылка людей противоречит законодательству и больше не является приемлемой. Уже в 1920 году пересылка людей почтовой службой, независимо от веса, окончательно признана федеральным преступлением.
Какое украинское изобретение стало основой для современной почты?
Мало кто знает, но одно из ключевых изобретений, без которого невозможно представить современную почту, имеет украинские корни. Именно в 1932 году в Харькове впервые внедрили цифровой почтовый индекс.
Хотя в Лондоне еще в XIX веке, а позже и в США в начале XX века уже существовали индексы, они состояли из аббревиатур или комбинаций букв и цифр. Украинская же система была уникальной.
В Харькове создали полностью цифровой код, по которому можно было определить не только город, но и конкретную улицу и даже ее часть. Именно эта модель стала прототипом современных почтовых индексов, которые сегодня используют во всем мире.