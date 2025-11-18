Сообщает 24 Канал со ссылкой на издание History.

Почему в США разрешали отправлять детей по почте?

1 января 1913 года почтовые отделения в США впервые начали принимать посылки весом более четырех фунтов (около 2 килограммов). Однако правила относительно того, что разрешено отправлять по почте, были размытыми.

Люди сразу начали тестировать границы дозволенного, отправляя яйца, кирпичи, живых змей и другие нетипичные "пакеты".

Первые несколько лет работы службы почтовых посылок были несколько хаотичными. В разных городах позволяли разные вещи, в зависимости от того, как их почтмейстер трактовал правила,

– объяснила главный куратор по истории Национального почтового музея Нэнси Поуп.

В США была возможность отправить ребенка по почте / Фото GettyImages

Уже в январе 1913 года пара из Огайо воспользовалось новой услугой почтовой службы, чтобы отправить своего новорожденного сына. Семья Бигс наклеили на ребенка марок на 15 центов, оформили страховку на 50 долларов и передали мальчика почтальону, который отнес его в дом бабушки, что был в миле (чуть более 1,5 километра) от их дома.

Поуп удалось найти примерно семь случаев, когда люди отправляли детей по почте между 1913 и 1915 годами. Хотя это и выглядело странно, переслать ребенка железнодорожной почтой на дальнее расстояние было дешевле, чем купить ему билет на пассажирский поезд.

К тому же родители не отдавали детей в руки незнакомцев. В сельской местности почтальоны часто были хорошо знакомы с семьями. Кроме того, дети не путешествовали в почтовых сумках, коробках или вагонах поездов. Они были в сопровождении работника почты, который за ними ухаживал.

Когда в США запретили отправлять детей по почте?

Как пишет The Vintage News, вероятно, самый известный случай доставки ребенка по почте произошел в феврале 1914 года. Тогда четырехлетнюю Шарлотту Мэй Пирсторф отправили железнодорожным почтовым вагоном из Грейнджвилля, штат Айдахо, в дом ее бабушки и дедушки, что был примерно в 73 милях (около 118 километров). Вся дорога обошлась семье всего в 53 цента за марки.

Эта история впоследствии вдохновила американского писателя Майкла О. Таннелла написать детскую книгу "Mailing May", в которой описываются приключения девочки на пути к дому ее родственников.

После этого случая всех почтовых начальников в США предупредили, что пересылка людей противоречит законодательству и больше не является приемлемой. Уже в 1920 году пересылка людей почтовой службой, независимо от веса, окончательно признана федеральным преступлением.

