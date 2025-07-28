Говорится о дубе Максима Зализняка, который растет в Холодном Яру, что в Черкасской области. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное Черкассы.

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Что известно о дубе Максима Зализняка?

Этому дереву уже более 1100 лет. Он имеет 6 метров в диаметре и 24 метра в высоту. Он считается одним из старейших деревьев в Украине и Европе. Кроме этого, этот дуб также сыграл свою роль в истории Украины.

Дуб растет на территории национального парка "Холодный яр" и назван по имени одного из лидеров движения гайдамаков. Вероятно, именно под этим деревом они собирались перед тем, как начать восстание и именно здесь давали присягу.

Кто такой Максим Зализняк Казацкий атаман, который возглавил Колиивщину. Это было самое масштабное восстание украинского народа против власти господ Речи Посполитой. Впоследствии это переросло в освободительное движение.

Также считается, что у этого дуба останавливался также и Богдан Хмельницкий. Кроме этого, сам дуб окутан легендами. согласно многочисленным преданиям и верований, он имеет целебную силу, а его кора приносит счастье и силу.



Дуб Максима Зализняка в 2025 году / Фото 24 Канала

Этот дуб – это не просто дерево. Он стал своеобразным символом освободительной борьбы, которая вспыхнула в нашем государстве. Именно поэтому он имеет большое значение для нас. В дуб несколько раз попадала молния. Он уже начал усыхать, однако дерево удалось спасти.

К слову, Тарас Шевченко был похоронен в Санкт-Петербурге, но перезахоронен в Каневе на Чернечей горе в мае 1861 года. Родственники Шевченко предлагали похоронить его в Киеве, но друг поэта, Григорий Честаховский, настоял на Каневе, поскольку Шевченко мечтал о покое в этом месте.