Мовиться про дуб Максима Залізняка, який росте у Холодному Яру, що на Черкащині. про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне Черкаси.

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Що відомо про дуб Максима Залізняка?

Цьому дереву вже понад 1100 років. Він має 6 метрів в діаметрі та 24 метри в висоту. Він вважається одним із найстарших дерев в Україні та Європі. Крім цього, цей дуб також відіграв свою роль у історії України.

Дуб росте на території національного парку "Холодний яр" та названий за іменем одного із лідерів руху гайдамаків. Ймовірно, саме під цим деревом вони збирались перед тим, як почати повстання та саме тут давали присягу.

Хто такий Максим Залізняк Козацький отаман, який очолив Коліївщину. Це було наймасштабніше повстання українського народу проти влади панів Речі Посполитої. Згодом це переросло у визвольний рух.

Також вважається, що біля цього дуба зупинявся також і Богдан Хмельницький. Крім цього, сам дуб оповитий легендами. відповідно до численних переказів та вірувань, він має цілющу силу, а його кора приносить щастя та силу.



Дуб Максима Залізняка у 2025 році / Фото 24 Каналу

Цей дуб – це не просто дерево. Він став своєрідним символом визвольної боротьби, яка спалахнула в нашій державі. Саме тому він має неабияке значення для нас. У діб кілька разів влучала блискавка. Він вже почав всихати, однак дерево вдалося врятувати.

До слова, Тарас Шевченко був похований у Санкт-Петербурзі, але перепохований у Каневі на Чернечій горі у травні 1861 року. Родичі Шевченка пропонували поховати його в Києві, але друг поета, Григорій Честахівський, наполіг на Каневі, оскільки Шевченко мріяв про спокій у цьому місці.