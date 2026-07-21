Идея фильма зародилась в непростой период жизни самого Сталлоне. Будущий актер жил в скромной квартире, испытывал финансовые трудности и мечтал о прорыве в кино, рассказывает History.

Почему фильм "Рокки" особенен?

Именно в тот непростой период Сталлоне написал сценарий к "Рокки" всего за три с половиной дня, а продал его продюсерам Ирвину Винклеру и Роберту Чартоффу лишь при условии, что главную роль сыграет именно он. Хотя создатели картины хотели пригласить более известного актера, такого как Джеймс Каан, Берт Рейнольдс или Райан О'Нил.

"Рокки": смотрите трейлер

Вдохновением для "Рокки" послужил реальный бой 1975 года между легендарным Мухаммедом Али и малоизвестным боксером Чаком Вепнером. Как и Вепнер, герой фильма Рокки Бальбоа получает шанс побороться за титул чемпиона мира, хотя почти никто не верит в его успех.

Бой между Мухаммедом Али и Чаком Вепнером: смотрите видео

Чтобы убедительно воплотить образ боксера, Сталлоне тренировался по шесть часов в день в течение пяти месяцев. А режиссер Джон Авилдсен снял весь фильм всего за 28 дней. В ходе съемок также была использована новаторская для того времени технология стедикама, которая обеспечила знаменитые плавные кадры тренировок и боксерских поединков.

После выхода в 1976 году "Рокки" стал настоящей сенсацией. Фильм получил 10 номинаций на "Оскар" и завоевал три статуэтки: за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший монтаж. В то же время для Сталлоне "Рокки" стал билетом к мировой славе.