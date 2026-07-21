Ідея фільму народилася у непростий період життя самого Сталлоне. Майбутній актор жив у скромній квартирі, мав фінансові труднощі та мріяв про прорив у кіно, розповідає History.

Чим особливий фільм "Роккі"?

Саме в той непростий період Сталлоне написав сценарій до "Роккі" всього за три з половиною дні, а продав його продюсерам Ірвіну Вінклеру та Роберту Чартоффу лише за умови, що головну роль зіграє саме він. Хоча творці стрічки хотіли запросити більш відомого актора такого як Джеймс Каан, Берт Рейнольдс або Раян О'Ніл.

"Роккі": дивіться трейлер

Натхненням для "Роккі" став реальний бій 1975 року між легендарним Мухаммедом Алі та маловідомим боксером Чаком Вепнером. Як і Вепнер, герой фільму Роккі Бальбоа отримує шанс поборотися за титул чемпіона світу, хоча майже ніхто не вірить у його успіх.

Бій між Мухаммедом Алі та Чаком Вепнером: дивіться відео

Щоб переконливо втілити образ боксера, Сталлоне тренувався по шість годин на день протягом п'яти місяців. А режисер Джон Авілдсен зняв увесь фільм лише за 28 днів. Під час роботи також використали новаторську на той час технологію стедікама, яка забезпечила знамениті плавні кадри тренувань і боксерських поєдинків.

Після виходу у 1976 році "Роккі" став справжньою сенсацією. Фільм отримав 10 номінацій на "Оскар" і здобув три статуетки: за найкращий фільм, найкращу режисуру та найкращий монтаж. Водночас для Сталлоне "Роккі" став квитком до світової слави.