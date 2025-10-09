Накануне Дня вареников, который был 8 октября, компания Glovo проанализировала годовую статистику заказов этого традиционного украинского блюда в мире. За последние 12 месяцев пользователи сделали 1,266,170 заказов вареников, пишет 24 Канал.

Смотрите также Является ли Гоголь, Чехов и Мечников символами российского империализма

Где чаще всего заказывают вареники?

Согласно статистике, это на 19,5% больше, чем в прошлом году. Украина входит в топ-3 стран по количеству заказов – 273 тысячи порций. Впереди только Польша (483 тысячи) и Грузия (375 тысяч). Также вареники активно заказывают в Казахстане (43 тысячи) и Кыргызстане (27 тысяч).



Где чаще всего заказывают вареники / Инфографика Glovo

Через Glovo вареники можно заказать в более 8 500 заведениях мира, из которых 3 197 – в Украине. Больше всего ресторанов с варениками в Украине (37%), Польше (34%) и Казахстане (7%).

Сколько стоят вареники?

Средняя стоимость порции вареников в Украине составляет 2,9 евро, в Польше – 4,7 евро, в Грузии – 7,9 евро. Самые дорогие украинские вареники – с камбалой, голландским соусом и икрой форели из ресторана Babo Gardens (15,10 евро).



Сколько стоят вареники / Инфографика Glovo

Самые дешевые – классические с картофелем и грибами из сети Tavria V (0,14 евро). В мире же самый дорогой варениковый набор – Dumplings Party for 4 из ресторана Dumpling Station Alvalade в Португалии за 37 евро.

В рейтинге украинских городов по любви к вареникам Киев традиционно лидирует с долей 53% всех заказов по стране, за ним – Львов (9%) и Днепр (8%). В топе вкусов – вареники с картошкой (20%), с мясом (8%) и с вишнями (7%).

Популярность этих начинок остается неизменной годами.

Как иностранцы реагируют на украинскую кухню?

Британец Джейкоб попробовал деруны впервые в жизни. Его одобрительное удивление было красноречивее любых слов.

Также он заверил, что блюдо очень вкусное, о чем даже сказал на украинском.

Соответствующее видео можно найти в профиле kateryna0088.

Почему украинский борщ является опасным?