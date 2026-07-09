Этим летом популярная во всем мире книга наконец вышла на украинском языке и сразу привлекла внимание любителей логических задач, детективов и настольных игр. О новом тренде рассказывает 24 Канал.

Что такое Murdle?

Murdle – это серия логических детективных головоломок, созданная американским писателем и сценаристом Грегом Карбером.

Сначала это была ежедневная онлайн-игра, но со временем она превратилась в книжный феномен. Первый сборник стал бестселлером в Великобритании, получил титул "Книга года" на British Book Awards 2024, а также возглавил рождественские книжные продажи.

Теперь головоломки доступны и на украинском языке. Книга "Murdle. Часть 1. 100 загадочных убийств" содержит сотню логических задач разного уровня сложности – от простых до почти детективных расследований для опытных игроков.

Книга "Murdle. Часть 1. 100 загадочных убийств" / yakaboo.ua

Не просто головоломка

В отличие от кроссвордов или судоку, в Murdle нужно определить сразу три вещи: кто совершил преступление, где это произошло и каким было орудие преступления.

Для этого читатель анализирует подсказки, вычеркивает невозможные варианты в специальной таблице и постепенно приходит к правильному выводу.

Каждое дело напоминает небольшой роман в стиле классических детективов, но финал зависит только от внимательности и логики самого игрока.

Новую головоломку обсуждают в соцсетях: смотреть видео

Почему все об этом говорят?

По словам самого автора, головоломки не требуют специальных знаний или обширного словарного запаса – достаточно карандаша, внимательности и желания мыслить дедуктивно.

Популярность таких книг еще объясняют тем, что логические задачи дают ощущение завершенности и помогают отвлечься от информационного шума.

Интерес к головоломкам в последние годы только растет, а Murdle уже переведена на более чем 30 языков мира и продана миллионными тиражами.