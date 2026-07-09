Цього літа популярна у світі книга нарешті вийшла українською, і одразу привернула увагу любителів логічних задач, детективів та настільних ігор. Про новий тренд розповідає 24 Канал.

Що таке Murdle?

Murdle – це серія логічних детективних головоломок, яку створив американський письменник і сценарист Ґреґ Карбер.

Спочатку це була щоденна онлайн-гра, але згодом вона перетворилася на книжковий феномен. Перша збірка стала бестселером у Великій Британії, здобула титул "Книга року" на British Book Awards 2024, а також очолила різдвяні книжкові продажі.

Тепер головоломки доступні й українською мовою. Книга "Murdle. Частина 1. 100 загадкових убивств" містить сотню логічних справ різного рівня складності – від простих до майже детективних розслідувань для досвідчених гравців.

Книга Murdle. Частина 1. 100 загадкових убивств / yakaboo.ua

Не просто головоломка

На відміну від кросвордів чи судоку, у Murdle потрібно визначити одразу три речі: хто скоїв злочин, де це сталося та якою була зброя.

Для цього читач аналізує підказки, викреслює неможливі варіанти у спеціальній таблиці та поступово доходить правильного висновку.

Кожна справа нагадує невеликий роман у стилі класичних детективів, але фінал залежить лише від уважності та логіки самого гравця.

Нову головоломку обговорюють в соцмережах: дивитись відео

Чому всі про це говорять?

За словами самого автора, головоломки не потребують спеціальних знань чи великого словникового запасу – достатньо олівця, уважності та бажання мислити дедуктивно.

Популярність таких книжок ще пояснюють тим, що логічні задачі дають відчуття завершеності та допомагають відволіктися від інформаційного шуму.

Інтерес до головоломок останніми роками лише зростає, а Murdle вже перекладено більш ніж 30 мовами світу та продано мільйонними накладами.