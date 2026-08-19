Их названия фигурируют в летописях за десятки и даже более чем за сотню лет до первого упоминания о Львове. 24 Канал рассказывает о 5 таких городах.

Белз

Белз считается древнейшим городом современной Львовщины. Первое письменное упоминание о городе в летописях появилось еще в 1030 году. Тогда князь Ярослав Мудрый вернул город под контроль Руси после польского господства.

Где расположен Белз: смотрите на карте

В 1170 году Белз стал центром отдельного Белзского княжества. Впоследствии город оставался важным политическим центром региона, а в 1462 году княжество ликвидировали, преобразовав его территорию в Белзское воеводство.

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Броды

Город впервые упоминается в "Наставлении Владимира Мономаха детям". В 1084 году здесь происходили встречи черниговского князя Владимира Мономаха и волынского князя Ярополка Изяславича.

Где находятся Броды: смотрите на карте

В то же время древнее поселение было уничтожено во время монгольского нашествия 1241 года, а современные Броды на его территории сформировались позже.

Буск

Буск впервые упоминается в летописях в 1097 году. Тогда он уже был укрепленным городом. Археологические исследования показывают, что поселение на его территории существовало еще в IX – X веках.

Где находится Буск: смотрите на карте

В древности Буск, вероятно, был одним из главных центров племени бужан. В 1411 году город получил магдебургское право и стал важным торговым и ремесленным центром. А уже в XVI веке здесь действовало одно из древнейших известных бумажных производств на территории современной Украины.

Бибрка

Первое упоминание о Бибрке появилось в 1211 году в Галицко-Волынской летописи. Именно в том году на Боберке состоялась битва в ходе борьбы за галицкий престол.

Где находится Бибрка: смотрите на карте

В 1469 году Бибрка получила магдебургское право, что способствовало ее дальнейшему развитию как городского и торгового центра.

Городок

Городок впервые упоминается в Галицко-Волынской летописи в 1213 году как Соляной Городок. В XIII–XIV веках он был важным укрепленным городом Галицко-Волынского княжества.

Где расположен Городок: смотрите на карте

Его расположение также было стратегическим. Город лежал на важных торговых путях и был известен как центр торговли солью.