Їхні назви з'являються в літописах за десятки й навіть понад сотню років до першої згадки про Львів. 24 Канал розповідає про 5 таких міст.

Белз

Белз вважають найдавнішим містом сучасної Львівщини. Перша письмова згадка про місто у літописах з'явилася ще у 1030 році. Тоді князь Ярослав Мудрий повернув місто під контроль Русі після польського панування.

Де розташований Белз: дивіться на карті

У 1170 році Белз став центром окремого Белзького князівства. Згодом місто залишалося важливим політичним центром регіону, а 1462 року князівство ліквідували, перетворивши його територію на Белзьке воєводство.

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Броди

Місто вперше згадується у "Повчанні Володимира Мономаха дітям". У 1084 році тут відбувалися зустрічі чернігівського князя Володимира Мономаха та волинського князя Ярополка Ізяславича.

Де розташовані Броди: дивіться на карті

Водночас давнє поселення було знищене під час монгольської навали 1241 року, а сучасні Броди на його теренах сформувалися пізніше.

Буськ

Буськ уперше згадується в літописах у 1097 році. Тоді він уже був укріпленим містом. Археологічні дослідження вказують, що поселення на його території існувало ще у IX – X століттях.

Де розташований Буськ: дивіться на карті

У давнину Буськ, імовірно, був одним із головних центрів племені бужан. У 1411 році місто отримало магдебурзьке право й стало важливим торговим і ремісничим осередком. А вже в XVI столітті тут діяло одне з найдавніших відомих паперових виробництв на території сучасної України.

Бібрка

Перша згадка про Бібрку з'явилася у 1211 році в Галицько-Волинському літописі. Саме того року на Боберці відбулася битва під час боротьби за галицький престол.

Де розташована Бібрка: дивіться на карті

У 1469 році Бібрка отримала магдебурзьке право, що сприяло її подальшому розвитку як міського та торгового центру.

Городок

Городок уперше згадується в Галицько-Волинському літописі у 1213 році як Соляний Городок. У XIII – XIV століттях він був важливим укріпленим містом Галицько-Волинського князівства.

Де розташований Городок: дивіться на карті

Його розташування також було стратегічним. Місто лежало на важливих торгових шляхах і було відоме як центр торгівлі сіллю.