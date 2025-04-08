С 3 апреля украинские рестораны сети заполонили очереди – спрос на новые меню и игрушки настолько высок, что во многих заведениях фигурки уже заканчиваются. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Телеграф.

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Сколько это стоит

В рамках акции представлены специальные меню для взрослых: биг мак меню за 325 гривен и чикен макнагетс меню за 295 гривен. В каждое из них входит основное блюдо (биг-мак или наггетсы), средняя картошка фри, напиток и эксклюзивная игрушка по мотивам Minecraft. Выбрать фигурку самостоятельно нельзя - все, как в настоящем лутбоксе.

Отдельно внимание привлек новый острый соус Nether Flame Sauce. В его состав входят красный перец, кайенский перец, чеснок и сладкие нотки. Цена – 25 гривен. Соус стал отдельным хитом среди тех, кто любит пикантное.



Появились новые предложения / Фото pixabay.com

Для младших посетителей доступен Хэппи Мил в стиле Minecraft. Стоимость – 150 гривен. В комплект входит гамбургер или наггетсы, картофель фри, напиток и фигурка из фильма. В отличие от взрослых меню, здесь позволяют самостоятельно выбрать желаемую игрушку.

И еще одна новинка – Minecraft Макфлури за 95 гривен. Вкус, как обещают, тоже вдохновлен тематикой игры.

Спрос на коллекционные фигурки настолько высок, что акцию уже называют одной из самых успешных в истории McDonald's в Украине.