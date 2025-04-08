З 3 квітня українські ресторани мережі заполонили черги – попит на нові меню та іграшки настільки високий, що в багатьох закладах фігурки вже закінчуються. Про це пише 24 Канал із посиланням на Телеграф.

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Скільки це коштує

В рамках акції представлені спеціальні меню для дорослих: біг мак меню за 325 гривень і чікен макнагетс меню за 295 гривень. До кожного з них входить основна страва (біг-мак або нагетси), середня картопля фрі, напій і ексклюзивна іграшка за мотивами Minecraft. Обрати фігурку самостійно не можна — усе, як у справжньому лутбоксі.

Окремо увагу привернув новий гострий соус Nether Flame Sauce. До його складу входять червоний перець, кайєнський перець, часник та солодкі нотки. Ціна – 25 гривень. Соус став окремим хітом серед тих, хто любить пікантне.



З'явились нові пропозиції / Фото pixabay.com

Для молодших відвідувачів доступний Хеппі Міл у стилі Minecraft. Вартість – 150 гривень. У комплект входить гамбургер або нагетси, картопля фрі, напій та фігурка з фільму. На відміну від дорослих меню, тут дозволяють самостійно обрати бажану іграшку.

І ще одна новинка – Minecraft Макфлурі за 95 гривень. Смак, як обіцяють, теж натхненний тематикою гри.

Попит на колекційні фігурки настільки високий, що акцію вже називають однією з найуспішніших в історії McDonald’s в Україні.