Картофельное пюре– один из самых популярных гарниров, который каждый готовит по-своему. Однако известная шеф-поварешка Поппи О'Тул поделилась секретом, как сделать его идеально нежным и кремовым, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Нарезайте картофель равномерными кусочками

Шеф-повареня рекомендует нарезать картофель кружочками толщиной примерно 2 сантиметра. Благодаря этому все кусочки приготовятся равномерно., что предотвратит появление неоднородной текстуры.

Используйте широкую кастрюлю

Чтобы картофель готовился равномерно, нужно размещать кусочки в один слой. Если они будут лежать слоями, то нижние сварятся быстрее, чем верхние.



Есть несколько секретов приготовления пюре.

Опускайте картофель в холодную воду

О'Тул советует начинать варку именно в холодной воде, а не бросать картофель в кипяток. Так он равномерно прогреется и сохранит правильную структуру.

Не забывайте солить воду и варить на медленном огне

Добавление соли во время варки улучшает вкус картофеля. Важно также не доводить воду до бурного кипения– медленное приготовление обеспечит равномерную текстуру.

Дайте картофелю "отдохнуть" на пару

После сливания воды шеф-кухарка рекомендует оставить картофель в дуршлаге, накрыв ее чистым полотенцем. Это позволит паре испарить лишнюю влагу и сделает пюре более рыхлым.

Протирайте картофель через сито

Вместо традиционного пестика Поппи советует использовать сито. Такой метод предотвращает появление комочков и помогает достичь идеальной кремовой консистенции.

Добавляйте теплые сливки

Чтобы пюре получилось нежным и бархатным, следует использовать теплые или даже горячие двойные сливки. Они лучше впитываются и придают блюду особую легкость.