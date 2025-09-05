Основательница компании Meags Eggs Меган Вебстер рассказала, что существует способ приготовить вкусную яичницу без необходимости переворачивать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Как правильно приготовить яичницу?
По словам Меган Вебстер, есть так называемый "метод крышки". Метод заключается фактически в том, чтобы довериться процессу: стоит позволить сковороде сделать все за вас. Этот метод заключается в том, чтобы приготовить нижнюю часть яичницы, а затем накрыть крышкой.
Так яйца приготовятся и будут нежными, а не резиновыми. Кроме этого, так они не подгорят.
Яичницу можно приготовить под крышкой / Фото Pexels
Меган Вебстер советует разогревать оливковое масло на сковороде на среднем огне. Только после этого можно разбивать яйцо в сковородку. После того, как яйцо приготовится в течение примерно одной минуты, рекомендуется накрыть сковородку крышкой, чтобы обеспечить превосходный результат приготовления.
На чем стоит жарить яичницу?
- Повар Кари Гарсия также рассказала, как правильно жарить яйца.
- Она убеждает, что лучше всего их готовить на столовой ложке воды. Этот вариант является менее распространенным и популярным, чем другие, однако именно так яйца получаются идеальной консистенции.
- После добавления воды на сковороду, ее нужно накрыть крышкой и дать блюду доготовиться Так белки фактически сварятся, ведь из-за испарения воды образуется пар.