Основательница компании Meags Eggs Меган Вебстер рассказала, что существует способ приготовить вкусную яичницу без необходимости переворачивать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как правильно приготовить яичницу?

По словам Меган Вебстер, есть так называемый "метод крышки". Метод заключается фактически в том, чтобы довериться процессу: стоит позволить сковороде сделать все за вас. Этот метод заключается в том, чтобы приготовить нижнюю часть яичницы, а затем накрыть крышкой.

Так яйца приготовятся и будут нежными, а не резиновыми. Кроме этого, так они не подгорят.



Яичницу можно приготовить под крышкой / Фото Pexels

Меган Вебстер советует разогревать оливковое масло на сковороде на среднем огне. Только после этого можно разбивать яйцо в сковородку. После того, как яйцо приготовится в течение примерно одной минуты, рекомендуется накрыть сковородку крышкой, чтобы обеспечить превосходный результат приготовления.

На чем стоит жарить яичницу?