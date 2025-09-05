Засновниця компанії Meags Eggs Меган Вебстер розповіла, що існує спосіб приготувати смачну яєчню без необхідності перевертати. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

Як правильно приготувати яєчню?

За словами Меган Вебстер, є так званий "метод кришки". Методі полягає фактично у тому, щоб довіритись процесу: варто дозволити пательні зробити все за вас. Цей метод полягає у тому, щоб приготувати нижню частину яєчні, а потім накрити кришкою.

Так яйця приготуються і будуть ніжними, а не гумовими. Крім цього, так вони не підгорять.



Яєчню можна приготувати під кришкою / Фото Pexels

Меган Вебстер радить розігрівати оливкову олію на сковорідці на середньому вогні. Лише після цього можна розбивати яйце в сковорідку. Після того, як яйце приготується протягом приблизно однієї хвилини, рекомендується накрити сковорідку кришкою, щоб забезпечити чудовий результат приготування.

На чому варто смажити яєчню?