Очільник Інституту пам'яті Олександр Алфьоров розповів, що у нашій державі був один визнаний диктатор – Євген Петрушевич. Про це пише 24 Канал із посиланням на його відео.

Що відомо про Євгена Петрушевича?

Це може звучати неочікувано, однак в Україні дійсно був свій диктатор. Євген Петрушевич очолив ЗУНР у 1919 році. Його внесок у становлення української державності не можна применшувати.



Петрушевич – важлива історична постать / Фото з відкритих джерел

Цей період української історії дуже насичений та складний. Західноукраїнську Народну Республіку створили у 1918 році, а вже у 1919 році проголосили відомий Акт Злуки. Згодом Петрушевич забрав собі всю повноту влади у ЗУНР та офіційно став диктатором.

Що відомо про цей історичний період Це час, коли Україна намагається повернути собі державність, однак це час чи не найбільшої політичної турбулентності. Вдається проголосити УНР, проте через складну ситуацію та фактичне протистояння одразу кільком режимам Україна знову опиняється під окупацією.

Цей період тривав до 1923 року. Петрушевич вважається першим та єдиним диктатором у новітній історії України.

