Глава Института памяти Александр Алферов рассказал, что в нашем государстве был один признанный диктатор – Евгений Петрушевич. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его видео.

Что известно о Евгении Петрушевиче?

Это может звучать неожиданно, однако в Украине действительно был свой диктатор. Евгений Петрушевич возглавил ЗУНР в 1919 году. Его вклад в становление украинской государственности нельзя преуменьшать.



Петрушевич – важная историческая фигура / Фото из открытых источников

Этот период украинской истории очень насыщенный и сложный. Западно-Украинскую Народную Республику создали в 1918 году, а уже в 1919 году провозгласили известный Акт воссоединения. Впоследствии Петрушевич забрал себе всю полноту власти в ЗУНР и официально стал диктатором.

Что известно об этом историческом периоде Это время, когда Украина пытается вернуть себе государственность, однако это время едва ли не самой большой политической турбулентности. Удается провозгласить УНР, однако из-за сложной ситуации и фактического противостояния сразу нескольким режимам Украина снова оказывается под оккупацией.

Этот период продолжался до 1923 года. Петрушевич считается первым и единственным диктатором в новейшей истории Украины.

