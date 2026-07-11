Впрочем, ответы оказались довольно неожиданными. Как сообщает 24 Канал, для многих украинок самое главное – не само блюдо.

Как иностранцу произвести впечатление на украинскую женщину?

В своем посте Джо написал, что уже успел полюбить сырники, однако постоянно слышит о варениках с вишнями, борще, дерунах, вертуте и домашней выпечке.

Что действительно сработало бы: блюдо, кофе, что-то сладкое – или просто не испортить кухню при попытке?,

– поинтересовался он.

Самым популярным ответом в комментариях стал именно борщ. Пользователи называли его "основой" украинской кухни. Некоторые даже поделились собственными кулинарными секретами.

Например, одна из украинок посоветовала добавить во время варки несколько кусочков чернослива. В ответ Джо написал, что украинский борщ с каждым новым советом становится все сложнее, но в то же время еще интереснее.

Многие советовали ирландцу приготовить борщ / Фото Shutterstock

Впрочем, не все считают, что стоит впечатлять именно украинскими блюдами. Немало пользователей предложили ирландцу приготовить что-нибудь из собственной национальной кухни.

"Попробуй что-нибудь из вашей национальной кухни, все вышеперечисленное госпожа и так умеет", – написал один из комментаторов.

Не менее популярной темой стали вовсе не рецепты, а отношение мужа к быту. Десятки женщин написали, что больше всего их поразит сам факт, что муж по собственной инициативе приготовит ужин, а потом сам уберет за собой.

Все, что приготовит для меня муж, если это съедобно. Главное, чтобы не мне готовить и не мне потом мыть кухню,

– написала одна из пользовательниц.

Немало женщин написали, что самое важное – это забота, а не само блюдо / Фото Unsplash

Сам Джо после многочисленных комментариев с юмором признался, что одну украинку уже нашел, но, похоже, "украинские девушки еще сложнее, чем украинская кухня".