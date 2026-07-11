Втім, відповіді виявилися досить неочікуваними. Виявилося, що для багатьох українок найважливішим є не сама страва, передає 24 Канал.

Як іноземцю вразити українську жінку?

У своєму дописі Джо написав, що вже встиг полюбити сирники, однак постійно чує про вареники з вишнями, борщ, деруни, вертуту та домашню випічку.

Що справді спрацювало б: страва, кава, щось солодке – чи просто не зіпсувати кухню під час спроби?,

– поцікавився він.

Найпопулярнішою відповіддю в коментарях став саме борщ. Користувачі називали його "базою" української кухні. Дехто навіть поділився власними кулінарними секретами.

Наприклад, одна з українок порадила додати під час варіння кілька шматочків чорносливу. У відповідь Джо написав, що український борщ із кожною новою порадою стає дедалі складнішим, але водночас ще цікавішим.

Багато хто радив ірландцю приготувати борщ / Фото Shutterstock

Втім, не всі вважають, що варто вражати саме українськими стравами. Чимало користувачів запропонували ірландцю приготувати щось із власної національної кухні.

"Спробуй щось з вашої національної кухні, все вищевказане пані і так вміє", – написав один із коментаторів.

Не менш популярною темою стали зовсім не рецепти, а ставлення чоловіка до побуту. Десятки жінок написали, що найбільше їх вразить сам факт, що чоловік із власної ініціативи приготує вечерю, а потім сам прибере після себе.

Будь-що, приготоване для мене чоловіком, якщо воно їстівне. Головне, щоб не мені готувати і не мені після мити кухню,

– написала одна з користувачок.

Чимало жінок написали, що найважливішим є турбота, а не сама страва / Фото Unsplash

Сам Джо після численних коментарів з гумором зізнався, що одну українку вже знайшов, але, схоже, "українські дівчата ще складніші за українську кухню".